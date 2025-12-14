Maharashtra Education : प्राध्यापक भरतीचा गुंता अखेर सुटला; आता ‘६०+४०’चे सूत्र निश्चित!

नागपूर : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि वरिष्ठ महाविद्यालयातील रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा गुंता अखेर सुटला आहे. राज्यपाल आणि कुलपतींनी यापूर्वीच्या ‘८०+२०’च्या गुणाच्या सूत्राऐवजी ‘६०+४०’ गुणांच्या नव्या सूत्राला मान्यता दिली असून त्यामुळे राज्यात रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. महाविद्यालयस्तरावर वरिष्ठ प्राध्यापक पदांच्या पाच हजार ११२ जागांना वित्त विभागाने मान्यता दिल्याने राज्यात मोठी भरती होणार आहे..राज्यात रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीबाबत ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून याविषयीचे वास्तव उजेडात आणले होते. त्याचे पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. सदस्य प्रज्ञा सातव आणि विक्रम काळे यांनी विद्यापीठातील भरतीसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्राध्यापकांच्या पाच हजार ११२ जागांना वित्त विभागाची आणि कुलपतींनीही ‘६०+४०’ सूत्राला मान्यता दिल्याचे सांगितले. त्यानुसार ६० गुण उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, पीएच.डी., संशोधन लेख आदींना, तर उर्वरित ४० पैकी २० गुण प्रत्यक्ष मुलाखतीला आणि २० गुण मुलाखतीदरम्यानच उमेदवारांकडून अध्यापनाच्या प्रात्यक्षिकांसाठी असतील, असे त्यांनी सांगितले..अखेर प्राध्यापक भरतीचा गुंता सुटला.लवकरच प्रक्रिया पूर्णशिक्षक आमदार काळे यांनी भरती प्रक्रियेसंदर्भात २७ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ही भरती ‘यूजीसी’च्या नियमांप्रमाणे करावी असे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार ही भरती करणार काय? असा सवाल केला, त्यावर मंत्री पाटील यांनी राज्यात आता प्राध्यापकांची भरती करण्याचे निश्चित झाले असून या भरतीचा सविस्तर अभ्यास करून येत्या काही दिवसांत कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे नमूद केले..पी.एचडी. शिष्यवृत्ती; मर्यादा ठरणार : पवाररा ज्य शासनाच्या ‘बार्टी’,‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या स्वायत्त संस्थांमार्फत पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींसाठी ठोस वितरण मर्यादा आणि स्पष्ट निकष ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली. गरजू आणि उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य देत शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेस आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी या संस्थांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता..आमदार राऊत यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले,‘‘ शिष्यवृत्ती देताना गुणवत्ता हा मुख्य निकष राहील. परंतु त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या संशोधन विषयांचा प्रशासन, समाज आणि भविष्यातील धोरणात्मक कामकाजासाठी कितपत उपयोग होणार आहे, याचीही पडताळणी केली जाईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जसे मेरीटनुसार मर्यादित संख्येने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते, त्याच धर्तीवर डॉक्टरेट (पीएच.डी.) पदवीसाठीही निवड करताना गुणवत्ता आणि उपयुक्तता या बाबी केंद्रस्थानी ठेवल्या जातील. या निर्णयामुळे शिष्यवृत्ती योजनेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि खऱ्या अर्थाने उपयुक्त संशोधनाला चालना मिळेल.’’.वंचित घटकांना प्राधान्यपवार यांनी पुढे सांगितले की, ‘‘यंदाच्या विनियोजन विधेयकात पीएच.डी. शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून, ही रक्कम लवकरच पात्र विद्यार्थ्यांना वितरित केली जाईल. तसेच, वंचित घटकातील, अनाथ किंवा पालक नसलेल्या मात्र गुणवत्तेत पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना आधार देणे हे शासनाचे धोरण असून, ही मदत भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील.’’.Sangli Teacher Demand : टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा संगर्ष उफाळला; सांगलीत हजारोंचा मूक मोर्चा, शासनावर दबाव वाढला.‘टीईटी’साठी ‘विधी- न्याय’कडे प्रस्तावसर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’संदर्भात निकाल दिला असून याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विधी व न्याय विभागाने नकारात्मक अहवाल दिला होता. ‘‘काही राज्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून त्यामुळे त्याचा अभ्यास करून ती दाखल करण्यासाठीच्या अभिप्रायासाठी पुन्हा विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतील,’’ असे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सुनील शिंदे, सत्यजित तांबे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून हा विषय उपस्थित केला होता. यापूर्वीदेखील ‘टीईटी’चा विषय तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून याच सभागृहात आणण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.