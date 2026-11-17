खुलताबाद येथील दर्गा हजरत सय्यद शाह राजू खत्ताल हुसेनी येथे दरवर्षी उर्स उत्सवासाठी महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतून हजारो भाविक येतात. मात्र, परिसरात पुरेशा स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याने भाविकांची गैरसोय होत होती.ही समस्या लक्षात घेऊन खुलताबाद नगरपरिषदेने दर्ग्याच्या हद्दीपासून दूर, मात्र संरक्षित स्मारकाच्या 100 मीटरच्या परिसरात सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचे काम सुरू केले होते. स्वच्छ भारत अभियान आणि 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता..मात्र, महाराष्ट्र पुरातत्त्व विभागाने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2018 मध्ये काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्या. संरक्षित स्मारकाच्या 100 मीटर परिसरात पूर्वपरवानगीशिवाय बांधकाम करता येत नसल्याचे कारण विभागाने दिले होते..Success Story: लहानपणी पाहिलेलं स्वप्न अखेर साकारलं! स्वयम वाघची भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट पदाला गवसणी, जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.या कारवाईविरोधात दर्ग्याचे मुतवल्ली (व्यवस्थापक) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. नगरपरिषदेनेही या याचिकेला पाठिंबा दिला.याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला. सार्वजनिक शौचालये, मुताऱ्या, सांडपाणी व्यवस्था आणि अशा मूलभूत सुविधांना प्रतिबंधित बांधकामाच्या व्याख्येतून वगळण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला..न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य केला. सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा नसल्यास भाविक आणि पर्यटकांना उघड्यावर शौचास जावे लागू शकते. त्यामुळे स्मारकाच्या परिसराचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..Maharashtra CET: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! 'सीईटी' वेळापत्रक जाहीर, अकरा अभ्यासक्रमांसाठी दोन संधी.पुरातत्त्व विभागाने 1982 च्या परिपत्रकाचा आधार घेत शौचालय बांधण्यास विरोध केला होता. मात्र, बदलत्या काळानुसार वारसा संवर्धनाच्या कायद्यांकडे प्रगत दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.यावेळी न्यायालयाने म्हटले, "1982 च्या परिपत्रकानंतर देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती झाली आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय ऐतिहासिक वारसा आणि संरक्षित स्मारकांचे योग्य संवर्धन करता येणार नाही.".तसेच, पर्यटक आणि भाविकांसाठी बंदिस्त शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नसल्यास त्याचा स्मारकाच्या परिसरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने सांगितले.यासाठी न्यायालयाने नीती आयोगाच्या 2020 मधील कार्यगटाचा अहवाल आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) 2013 मधील अहवालाचा संदर्भ दिला. या अहवालांमध्ये ऐतिहासिक स्थळांवरील स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधण्यात आले होते..न्यायालयाने 2018 मधील काम थांबवण्याच्या नोटिसा रद्द केल्या. तसेच, डिसेंबर 2018 मध्ये शौचालय बांधण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर संभाजीनगर येथील पुरातत्त्व विभागाच्या सहायक संचालकांनी दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.हा निर्णय घेताना दर्ग्याचे मुतवल्ली आणि खुलताबाद नगरपरिषद या दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. गरज पडल्यास दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने शौचालयासाठी पर्यायी जागाही निश्चित करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या निर्णयामुळे ऐतिहासिक वारसा जतन करताना पर्यटक आणि भाविकांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांकडेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.