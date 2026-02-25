Maharashtra Railway Project : महाराष्ट्रात नवा रेल्वे प्रकल्प ! ५,४०० गावांना जोडणारा २३१ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रासह चार राज्यांना जोडणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन मल्टिट्रॅकिंग (बहु-मार्ग विस्तार) प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च ९,०७२ कोटी इतका आहे. .या तीन प्रकल्पांमध्ये मुख्यत्वे गोंदिया-जबलपूर दुहेरीकरण प्रकल्प समाविष्ट आहे, जो महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातून सुरू होऊन मध्य प्रदेशातील जबलपूरपर्यंत जातो. हा प्रकल्प सुमारे २३१ किलोमीटर लांबीचा आहे आणि त्याचा खर्च अंदाजे ५२३६ कोटी आहे. इतर दोन प्रकल्प हे बिहारमधील पुनारख-किऊल तिसरी आणि चौथी लाइन (२,२६८ कोटी) आणि झारखंडमधील गम्हारिया-चांडिल तिसरी आणि चौथी लाइन (१,१६८ कोटी) आहेत..Virar News : मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे संदर्भात जपान आंतरराष्ट्रीय संस्था JICA यांची वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला भेट.हे तीन प्रकल्प मिळून भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या नेटवर्कमध्ये ३०७ किलोमीटरची वाढ करतील. हे प्रकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या चार राज्यांतील ८ जिल्ह्यांना जोडतील. विशेष म्हणजे, गोंदिया-जबलपूर दुहेरीकरणामुळे उत्तर ते दक्षिण भारत जोडणारा एक प्रत्यक्ष उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर तयार होईल, ज्यामुळे प्रवास अंतर सुमारे २९२ किमी कमी होईल आणि दक्षिण भारत (चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद) ते प्रयागराज-वाराणसी-बिहारपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. यामुळे कान्हा नॅशनल पार्क, पेंच नॅशनल पार्क आणि धुआंधार धबधबा सारख्या पर्यटन स्थळांना चालना मिळेल..Railway Project : उत्तर महाराष्ट्राची रेल्वे 'हायटेक'! मनमाड-धुळे-इंदूर मार्गावर बसणार डिजिटल सुरक्षा कवच.महत्त्वाचे फायदे ५४०७ गावे जोडले जातील, ज्यामुळे सुमारे ९८ लाख लोकसंख्येला थेट लाभ मिळेल.रेल्वे मार्गाची क्षमता वाढेल, वाहतुकीची गती आणि कार्यक्षमता सुधारेल.फ्रेट क्षमता ५२ मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) ने वाढेल.गर्दी कमी होईल, ऑपरेशनल कार्यप्रदर्शन सुधारेल आणि सेवा अधिक विश्वसनीय होईल.स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.वन्यजीवांसाठी अंडरपास आणि फेंसिंगसाठी ४५० कोटींची तरतूद. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.