Rain Update: महाराष्ट्रात धोक्याची घंटा! पुढील २४ तासांत ३१ जिल्ह्यांना वादळ-पावसाचा तडाखा, IMD चा मोठा इशारा

महाराष्ट्रावर २४ तासांचा धोक्याचा काळ सुरू झाला आहे. राज्यात तुफानी वादळी पावसाचे संकट घोंघावत असून, एकूण ३१ जिल्ह्यांना हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात कालपासूनच वादळी पावसाला सुरुवात झाली असून, काही ठिकाणी गारपिटीनेही शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना त्रास दिला आहे. आज ३१ मार्च रोजी या भागांत वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता अधिक असल्याने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता लक्षात घेता 'येलो अलर्ट' कायम ठेवण्यात आला आहे..कमी दाबाचा पट्टा सक्रियहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, विदर्भापासून मराठवाडा, कर्नाटक आणि दक्षिण तमिळनाडूपर्यंत वाऱ्यांचे प्रवाह खंडित झाल्यामुळे हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात पावसाचे चित्र निर्माण झाले आहे.आज मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत वादळी पाऊस व गारपिटीची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे..विजांसह वादळी पावसाचा अंदाजउर्वरित जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने येलो अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुळे, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.कालच्या २४ तासांत उन्हाचा चटका अधिक जाणवलेल्या ठिकाणांमध्ये अकोला (४१.४), अमरावती (४१.२), वर्धा (४१), ब्रह्मपुरी (४०.९), नागपूर (४०.६), चंद्रपूर (४०.२), वाशीम (४०.२), मालेगाव (४०), भंडारा (४०) आणि गडचिरोली (४०) या भागांचा समावेश आहे. नवी मुंबईत ढगाळ वातावरण राहिले असून, राज्यभरात मार्चअखेर पावसाचे संकट निर्माण झाले आहे.. Junnar Unseasonal Rain: जुन्नर तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा कहर; आंबा, गहू, कांदा पिकांचे मोठे नुकसान, तातडीने पंचनाम्याची मागणी.सोसाट्याचा वारा, विजांच्या गडगडाटसोसाट्याचा वारा, विजांच्या गडगडाटासह जोरदार पाऊस आणि गारपिटीमुळे धोका वाढला आहे. आज ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांत पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, १३ जिल्ह्यांना ऑरेंज तर १९ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..संकटकाळ कायम राहणारउत्तर महाराष्ट्रातही अवकाळी पावसाने जोर धरला आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला. पुढील काही दिवस हा संकटकाळ कायम राहणार असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.विदर्भात ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. नागपूरसह सात जिल्ह्यांना पुढील ७२ तासांसाठी वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी गारपिटीचीही शक्यता आहे. पूर्व विदर्भात पावसाचा जोर अधिक राहील, तर अमरावतीसह काही जिल्ह्यांत उन्हाचा चटका जाणवत राहील..Akola Rain : अकोला जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; वीज पडून झाडाला लागली आग.