महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : राज्यातील हवामान बदललं; कोकणासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत पाऊस लावणार हजेरी, IMD चा नवा अंदाज

Cyclone Murasu : ‘अर्णब’नंतर ‘मुरासू’ चक्रीवादळामुळे महाराष्ट्रात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे २० मिमी पाऊस झाला असून मध्य महाराष्ट्रात हलक्या सरी पडल्या.
Cyclone Murasu Effect on Maharashtra Weather

Cyclone Murasu Effect on Maharashtra Weather

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Rain and Thunderstorm Forecast for Konkan and Marathwada : बंगालच्या उपसागरात ‘अर्णब’ चक्रीवादळापाठोपाठ आता ‘मुरासू’ चक्रीवादळामुळे राज्यातील हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. या वादळी प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले असून, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. आज, सोमवार (२ नोव्हेंबर) रोजी राज्यातील काही जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ वातावरणासह उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता आहे.

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