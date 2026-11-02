Maharashtra Rain Alert : राज्यातील हवामान बदललं; कोकणासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत पाऊस लावणार हजेरी, IMD चा नवा अंदाज

Rain and Thunderstorm Forecast for Konkan and Marathwada : बंगालच्या उपसागरात ‘अर्णब’ चक्रीवादळापाठोपाठ आता ‘मुरासू’ चक्रीवादळामुळे राज्यातील हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. या वादळी प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले असून, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. आज, सोमवार (२ नोव्हेंबर) रोजी राज्यातील काही जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ वातावरणासह उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .कमाल तापमानात घट राज्यात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाल्याने अनेक भागांतील कमाल तापमानात घट झाली आहे. रविवारी (१ नोव्हेंबर) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जेऊर आणि अमरावती येथेही तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढे होता. दुसरीकडे, धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १६.८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले..दरम्यान, मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलक्या सरी कोसळल्या. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे रविवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत २० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे राज्यातील काही भागांत पावसाळी वातावरण अनुभवायला मिळत आहे..Maharashtra Weather : महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल; काही भागांत वादळी पाऊस, तर काही ठिकाणी उकाडा कायम.कोणत्या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..याशिवाय रायगड, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांतही विजांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात पुन्हा अवकाळी पावसाचे सावट; जाणून घ्या कोकण ते विदर्भात कसे असेल हवामान? IMD चा नवा अंदाज.उर्वरित राज्यात उष्णतेचा चटका वाढणार?राज्यातील इतर भागांत अंशतः ढगाळ हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी तापमानात चढ-उतार होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी हवामानातील बदल लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. विजांचा कडकडाट सुरू असताना झाडांखाली किंवा मोकळ्या जागेत थांबणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.