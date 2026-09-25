महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : गणरायाच्या निरोपाला पाऊस हजेरी लावणार ! २१ जिल्ह्यांना यलो-ऑरेंज अलर्ट, जाणून घ्या तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?

Yellow Orange Alert : महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली असून पुढील दोन दिवसांत हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे सावट निर्माण झाले आहे.
Maharashtra Rain Alert : गणरायाच्या निरोपाला पाऊस हजेरी लावणार ! २१ जिल्ह्यांना यलो-ऑरेंज अलर्ट, जाणून घ्या तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

गणरायाला निरोप देण्याची तयारी सुरू असतानाच राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली असून पुढील दोन दिवसांत महाराष्ट्राच्या हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम राज्यातील वातावरणावर होत असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
IMD
maharashtra rain
monsoon update
rain alerts Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com