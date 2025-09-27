महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : मोठी बातमी! राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; कोकण, घाटमाथ्यावर मुसळधारेचा इशारा

Heavy Rainfall Warning : उर्वरित राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
Heavy rainfall alert issued for Maharashtra with intense showers expected in Konkan and Ghats region.

Maharashtra Rain Alert: IMD Issues Heavy Rainfall Warning : मध्य भारतातून महाराष्ट्र, गुजरातकडे सरकत असलेल्या कमी दाब प्रणालीने राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढणार आहे. उद्या (रविवार) पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने खबरदारीचा इशारा (रेड अलर्ट) देण्यात आला आहे.

rain

