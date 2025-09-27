Maharashtra Rain Alert : मोठी बातमी! राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; कोकण, घाटमाथ्यावर मुसळधारेचा इशारा

Maharashtra Rain Alert: IMD Issues Heavy Rainfall Warning : मध्य भारतातून महाराष्ट्र, गुजरातकडे सरकत असलेल्या कमी दाब प्रणालीने राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढणार आहे. उद्या (रविवार) पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने खबरदारीचा इशारा (रेड अलर्ट) देण्यात आला आहे.. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात विजा, मेघगर्जनेसह जोरदार वादळी पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) कायम असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..बंगालच्या उपसागरातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र जमिनीवर आल्याने राज्यात पावसाने जोर धरला आहे. उर्वरित राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. तर मराठवाड्यासह विदर्भात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये लातूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, सोलापूर, गडचिरोली गोंदिया जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. लातूरच्या अहमदपूरमध्ये सर्वाधिक १७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तर चंद्रपूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३४.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..Sadabhau Khot VIDEO : सदाभाऊंना करावा लागला शेतकरी अन् ग्रामस्थांच्या रोषाचा सामना; पाहणी न करताच घेतला काढता पाय!.दक्षिण अंतर्गत ओडिशामध्ये तीव्र कमी दाब क्षेत्र सक्रिय आहे. शनिवारी सकाळी ही प्रणाली ओडिशाच्या गुणापूरपासून ५० किलोमीटर इशान्येकडे, गोपालपूरपासून ७० किलोमीटर पश्चिमेकडे, फुलबणीपासून १३० किलोमीटर दक्षिणेकडे, तर जगदलपूरपासून २३० किलोमीटर पूर्वेकडे सक्रिय होती. पश्चिमेकडे सरकत असलेल्या या प्रणालीची तीव्रता कमी होत आहे. या प्रणालीपासून गोव्यापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.