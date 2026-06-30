महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुढील ५ दिवस जोरदार पाऊस; 'या' भागांत रेड अलर्ट जारी, तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

IMD Forecast : ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी येथे विजांसह मुसळधार पावसाची शक्यता. सिंधुदुर्गमध्ये तुलनेने कमी तीव्रतेसाठी येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे.
Dark rain clouds over Mumbai skyline as IMD issues heavy rainfall alert across Maharashtra,

Dark rain clouds over Mumbai skyline as IMD issues heavy rainfall alert across Maharashtra,

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात मान्सूनचा जोर पुन्हा वाढला असून येत्या काही दिवसांत विविध भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) पुढील पाच दिवसांचा सविस्तर अंदाज जाहीर करत कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांसाठी विविध स्तरांचे अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत.

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