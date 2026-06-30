Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुढील ५ दिवस जोरदार पाऊस; 'या' भागांत रेड अलर्ट जारी, तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

राज्यात मान्सूनचा जोर पुन्हा वाढला असून येत्या काही दिवसांत विविध भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) पुढील पाच दिवसांचा सविस्तर अंदाज जाहीर करत कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांसाठी विविध स्तरांचे अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत..कोकणात रेड-ऑरेंज अलर्टहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसासाठी येलो अलर्ट आहे..Maharashtra Weather: मान्सूनने महाराष्ट्र व्यापला! सर्वदूर पावसाची शक्यता; १० जिल्ह्यांत मुसळधार, तर १५ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट.कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा असल्याने नागरिकांनी पूर, वादळ आणि विजांच्या धोक्याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पाऊसविदर्भ: भंडारा, यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस, तर लातूर आणि धाराशिवमध्ये हलक्या पावसाच्या सरींची शक्यता.मध्य महाराष्ट्र: धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मध्यम पावसाचा अंदाज, तर सोलापूर आणि कोल्हापूरमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाची सक्रियता कायम राहील. विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या प्रदेशांतील नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचना पाळाव्यात, घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी आणि शेतीसंबंधित कामे करताना सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.