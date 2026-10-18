Maharashtra Rain Alert : दिलासादायक ! राज्यात पाऊस परतणार; कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात धो धो कोसळणार, १० जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Rain Alert: IMD Issues Yellow Alert for 10 Districts : राज्यात एकीकडे उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असताना दुसरीकडे पावसाला पोषक हवामान तयार झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने आज, रविवार (ता. १८ ऑक्टोबर) रोजी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा येलो अलर्ट जारी केला आहे. विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे आणि पावसाची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. उर्वरित राज्यात मात्र उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहण्याचा अंदाज आहे..कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाची शक्यताहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे वादळी वाऱ्यांसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांनाही येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. .याशिवाय रायगड, पुणे, सातारा, बीड आणि परभणी या जिल्ह्यांतील तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित भागांतील नागरिकांनी हवामानाच्या बदलांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. .पावसासाठी पोषक हवामान कसे तयार झाले?उत्तर तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यालगत समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४.५ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच लक्षद्वीप बेटांजवळ ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत. .या हवामान प्रणालींच्या प्रभावामुळे केरळ आणि तमिळनाडूपासून नैऋत्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत, तसेच कर्नाटक किनाऱ्यालगतच्या पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापासून कोमोरीन भागापर्यंत कमी दाबाचे पट्टे सक्रिय आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. .पुढील दोन दिवस पावसाचा अंदाजभारतीय हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस राज्यात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर आता काही भागांत पावसाची शक्यता निर्माण झाल्याने नागरिकांच्या आशा वाढल्या आहेत..राज्यात पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत संभाव्य पावसामुळे काही भागांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, हा पाऊस किती काळ आणि किती प्रमाणात पडतो, यावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.