Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी, पण ‘या’ भागांत मुसळधार सरी कोसळणार; आज तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा जोर आता कमी झाला असला तरी कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. हवामान विभागाने आज (ता. ७ ऑगस्ट) पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाच्या सरींची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यात विजांसह पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे या भागांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबच्या फिरोजपूरपासून रोहतक, शाहजहानपूर, कानपूर, दाल्तोंगज, दिघा ते ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारला होता. नैऋत्य उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ९०० मीटर उंचीवर तसेच आग्नेय बंगालच्या उपसागरात १.५ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांच्या स्थिती आहेत. यामुळे राज्यातील काही भागांत अजूनही पावसाची शक्यता कायम आहे..Maharashtra Rain Forecast : पुणे, सातारा, कोल्हापूरमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; राज्यातील इतर जिल्ह्यांत आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.गुरुवारी (ता. ६) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत चंद्रपूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३४.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत दावडी येथे सर्वाधिक १३० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..उर्वरित मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अंशतः ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता आहे. ऊन-सावल्यांच्या खेळात विजांसह हलक्या सरी पडू शकतात, असे हवामान विभागाने सांगितले आहे. नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, घाटमाथ्यावर प्रवास करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.