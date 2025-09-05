Maharashtra Rain Update : महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन

IMD issues orange alert for Maharashtra districts including Palghar, Thane, Raigad, Nashik and Pune with heavy rain forecast : राज्यात आज पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. कोकण, घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातही काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर विदर्भात ढगाळ वातावरण राहील, असं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. ज्या भागात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, त्या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आलं आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज पालघर, ठाणे, रायगड, नंदुरबार, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यांवर मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नाशिक, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर देखील जोरदार सरींचा अंदाज आहे..Maharashtra Rain Alert: राज्यात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार ; कोकण, घाटमाथा, उत्तर महाराष्ट्रासाठी 'ऑरेंज अलर्ट'.मराठवाड्यातील काही भागातही विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. औरंगाबाद, बीड, लातूर, परभणी, नांदेड आदी जिल्ह्यांतील येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर विदर्भात मात्र बहुतांश भागात ढगाळ वातावरण राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. काही ठिकाणी तुरळक पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे..Shevgaon Heavy Rain : 'अतिवृष्टीमुळे शेवगाव तालुक्यात नुकसान'; उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता.ज्या भागात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, त्या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आलं आहे. दरम्यान, राज्यातील काही भागात काल पावसाने हजेरी लावली. गेल्या २४ तासांत विदर्भात काही भागांत तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हलक्या ते मध्यम सरी कोसळल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.