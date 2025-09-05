महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Update : महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन

MD Issues Heavy Rainfall Warning : ज्या भागात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, त्या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
Maharashtra Rain Alert
Maharashtra Rain Alertesakal
Shubham Banubakode
Updated on

IMD issues orange alert for Maharashtra districts including Palghar, Thane, Raigad, Nashik and Pune with heavy rain forecast : राज्यात आज पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. कोकण, घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातही काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर विदर्भात ढगाळ वातावरण राहील, असं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. ज्या भागात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, त्या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आलं आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
Weather
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com