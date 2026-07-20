Maharashtra Rain Update : मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार तर राज्यातील 'या' भागांत आज हलक्या पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी

राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या घाटमाथा आणि विदर्भात पावसाच्या हलक्या ते जोरदार सरींनी हजेरी लावली आहे. दरम्यान राज्यात पावसाचा जोर आज (ता. २० जुलै) कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. मात्र पुणे आणि सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या श्री गंगानगरपासून रोहतक, हरदोई, वाराणसी, रांची, सागर बेटे ते वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. उत्तर झारखंड, बिहार, नैर्ऋत्य मध्य प्रदेश, उत्तर आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी आणि दक्षिण छत्तीसगड परिसरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. उत्तर बिहारपासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत हवेच्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे द्रोणीय स्थिती तयार झाल्याने पावसाला चालना मिळत आहे..रविवारी (ता. १९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत चंद्रपूर येथे ३५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. मालेगाव येथे १०.३ अंश सेल्सिअस नीचांकी तापमान नोंदले गेले. पावसाने हजेरी लावल्याने आणि ढगाळ हवामानामुळे राज्यातील तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. कमाल तापमान ३० ते ३५ अंशांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. घाटमाथ्यावरील ताम्हिणी येथे १८० मिलीमीटर पावसाची सर्वाधिक नोंद झाली..Bay Of Bengal Rain : बंगालच्या उपसागरातील ढग निवळले; पुणे-सातारा घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाचा इशारा; कोकणात जोर कमी होण्याची चिन्हे.आज जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. इतर ठिकाणी ऊन-सावल्यांच्या खेळात हलक्या सरी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी पावसाच्या तीव्रतेनुसार शेतीच्या कामांचे नियोजन करावे आणि घाटरस्त्यांवरून प्रवास करताना सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.