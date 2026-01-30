महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात पावसाचा ‘यलो अलर्ट’, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा

Low pressure area Bay of Bengal : महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला असून बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Bay Of Bengal Rain : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे देशभरातील हवामानात बदल जाणवत आहे. याबाबत, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अनेक राज्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध भागांत ढगाळ वातावरणामुळे किमान तापमानात चढ-उतार सुरू असून, आज (ता. ३०) किमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

