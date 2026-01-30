Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात पावसाचा ‘यलो अलर्ट’, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा

Bay Of Bengal Rain : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे देशभरातील हवामानात बदल जाणवत आहे. याबाबत, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अनेक राज्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध भागांत ढगाळ वातावरणामुळे किमान तापमानात चढ-उतार सुरू असून, आज (ता. ३०) किमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना व परभणी, तर उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’देण्यात आला आहे. या भागांत हलका ते मध्यम पाऊस तर काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी आणि ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वाऱ्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..देशाच्या पश्चिम भागातही हवामानाचा प्रभाव तीव्र झाला असून, राजस्थानातील जयपूर, सवाई माधोपूर, करौली, सीकर, भरतपूर आणि दौसा या सहा जिल्ह्यांसाठी गारपीट व वादळी पावसाचा ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील आणखी १५ जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ लागू आहे..Maharashtra Weather Alert : राज्यात ढगाळ वातावरण कायम, 'या' जिल्ह्यांत पावसाचा इशारा, तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.तामिळनाडूत चेन्नईसह सात जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तर भारतात मात्र थंडीचा कडाका कायम असून, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली परिसरात दाट धुक्यासह शीतलहरींचा प्रभाव जाणवत आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या काही भागांत तुरळक पावसाची शक्यता आहे. हरियाणातील नर्नुल येथे देशाच्या सपाट भूभागावरील नीचांकी २.० अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. तर केरळमधील कोची येथे उच्चांकी ३६.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..महाराष्ट्रात धुळे येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी १० अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले, तर कोकणातील भिरा येथे ३६ अंश सेल्सिअस इतके राज्यातील उच्चांकी तापमान नोंदले गेले. अनेक ठिकाणी दव व धुक्याचे वातावरण दिसून आले. आज (ता. ३०) राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान राहणार असून, किमान तापमानात २ ते ४ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.