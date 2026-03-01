महाराष्ट्रात मोठी राजकीय उलथापालथ होणार! राज्यसभा निवडणुकीसाठी महायुतीचा प्लॅन ठरला; अमित शाहांनी रवींद्र चव्हाणांना काय सांगितलं?

१६ मार्च रोजी होणाऱ्या ३७ राज्यसभा निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्रात मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी महाराष्ट्र भाजपला नवीन निर्देश जारी केल्याचे वृत्त आहे, त्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी महायुती आघाडी सध्या खुल्या असलेल्या सहा जागांऐवजी सातव्या जागेसाठी उमेदवार उभा करण्याची तयारी करत आहे..महाराष्ट्रातील सात राज्यसभेच्या जागांवरून राजकीय तापमान वाढले आहे. येत्या काळात अनेक नवीन समीकरणे उदयास येऊ शकतात. भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अचानक दिल्लीत आले. या अचानक भेटीमागील प्राथमिक कारण राज्यसभेच्या जागांचे वाटप आणि उमेदवारांची निवड असल्याचे मानले जात होते. सध्याच्या संख्याबळाच्या आधारे, महायुती सहा जागा सहज जिंकेल असे वाटत होते. अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी एक नवीन रणनीती शोधली आहे. .Mumbai Pune Expressway: पुन्हा टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, चाचणी सुरू; मंत्र्यांनी दिले अपडेट .सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, महायुती फक्त सहा जागांपर्यंत मर्यादित राहू नये. त्यांनी महाराष्ट्र भाजपला सातव्या जागेसाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्याच्या विधानसभेच्या आकडेवारीनुसार, महायुती सहा जागा जिंकेल अशी अपेक्षा होती (भाजप चार, अजित पवार गट एक, शिंदे गट एक). परंतु आता सातव्या जागेसाठी भाजपला अंदाजे २० अतिरिक्त मतांची आवश्यकता असेल..असा दावा केला जात आहे की विरोधी आघाडी, महाविकास आघाडीमधील अंतर्गत संघर्ष महाविकास आघाडीला नवीन आशा देत आहे. विरोधी आघाडीला सध्या फक्त एक जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे, परंतु या जागेसाठी उमेदवारावरून काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गटात राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. अमित शहा या परिस्थितीचा फायदा घेत सातवी जागा काबीज करण्यासाठी रणनीती आखत आहेत..महाराष्ट्र भाजपने चार जागांसाठी सुमारे २५ उमेदवारांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवली आहे. या यादीत अनेक आश्चर्यकारक नावे असल्याचे वृत्त आहे. ज्या नावांची चर्चा सुरू आहे त्यात अमरावतीचे माजी खासदार नवनीत राणा, चंद्रपूरचे माजी खासदार हंसराज अहिर आणि गडचिरोलीचे माजी खासदार अशोक नेते यांचा समावेश आहे. या तिन्ही नेत्यांनी पक्षाकडून राज्यसभेवर पाठवण्याची जोरदार मागणी केली आहे..इस्रायल-इराण युद्धामुळे दुबईत अडकले भारतीय, मदतीसाठी टोल फ्री नंबर जारी; नाव नोंदणी करण्याचं आवाहन.दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्षांची भेट घेतल्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी केंद्रीय निवडणूक समिती उमेदवारांना अंतिम स्वरूप देईल असे संकेत दिले होते. आता अमित शहा यांच्या नवीन निर्देशानंतर भाजप चार ऐवजी पाच उमेदवार उभे करू शकते असे मानले जात आहे. पाचवा उमेदवार कोण जिंकेल याचा निर्णय २ मार्च रोजी दिल्लीत होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.