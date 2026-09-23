Maharashtra Rain Alert : राज्यात परतीच्या पावसाचा जोर वाढणार; विदर्भ-मराठवाड्यासह २९ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Rain Alert: Return Monsoon to Intensify : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र अधिक सक्रिय होत असल्याने महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाला पुन्हा जोर येण्याची शक्यता आहे. आज, २३ सप्टेंबर रोजी राज्यातील बहुतांश भागांत जोरदार वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, राजस्थान, पंजाब आणि हरियानामधील मॉन्सूनची परतीची सीमा सध्या कायम आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत वायव्य भारताच्या काही भागांतून मॉन्सून माघारी फिरण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकपासून आग्नेय अरबी समुद्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे..Maharashtra Weather : मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात ! राज्यात आज विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज; २१ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट .मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील सर्वाधिक ३६.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे सर्वात कमी १८.८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. तर घाटमाथ्यावरील भिरा येथे १५० मिलिमीटर पावसाची सर्वाधिक नोंद झाली..आज धाराशिव, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरसह अन्य जिल्ह्यांत ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह पावसाचा अंदाज आहे..Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राचा महाराष्ट्रावर परिणाम; पुणे-सातारासह पश्चिम महाराष्ट्रात ४ दिवस जोरदार पावसाची शक्यता.पूर्व किनाऱ्यावर वादळी प्रणालीबंगालच्या उपसागरात तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र आता अधिक तीव्र होत आहे. ओडिशा-आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून, आज त्याचे ‘डीप डिप्रेशन’मध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरा किंवा २४ सप्टेंबरच्या सकाळी ही प्रणाली विशाखापट्टणम आणि गोपाळपूरजवळ किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.