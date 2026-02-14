Maharashtra Revenue Department : महसूल विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार

Online revenue services : ‘महसूल विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. परिणामी लवकरच दाखले, उतारे, जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र आदी एकूण ५५ सेवा ‘व्हॉट्सॲप’च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्या मोबाईलवरच मिळतील,’ अशी माहिती अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांनी दिली. ते इचलकरंजी प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या भेटीदरम्यान बोलत होते..महसूल विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी व्यापक पातळीवर काम सुरू असल्याचे खारगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच ‘इज ऑफ लिव्हिंग आणि इज ऑफ बिझनेस’ या संकल्पनेवर आधारित सेवा सुलभ, पारदर्शक आणि जलद देण्यावर भर देण्यात येत आहे.महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेत झोननिहाय बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगी (एन ए) घेण्याची सक्ती रद्द केली असल्याचे सांगून खारगे म्हणाले, ‘हा निर्णय घेताना सुरुवातीला काही अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी त्या दूर करून निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात आला आहे. परिणामी नागरिकांना बांधकाम प्रक्रियेतील अडथळा कमी झाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर स्टॅम्प ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Maharashtra Land Revenue Code amendment : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये एन. ए. परवानगीबाबत सुधारणा, कोल्हापूरला होणार मोठा फायदा.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळून त्यांच्या व्यवहारांना गती मिळणार आहे. सोबत भूमापन कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता पारंपरिक मोजणीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. रोव्हर मशीन जे सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीच्या साहाय्याने अचूक व कमी वेळात मोजणी केली जाईल. त्यामुळे जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा कालावधी कमी होऊन नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे.’.शासन प्रक्रियेत सुधारणा‘गव्हर्न्मेंट प्रोसेस रीइंजिनिअरिंग राबवून कमीत कमी कागदपत्रांत नागरिकांना सेवा देण्याचा मुख्य हेतू आहे. उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध व्हावीत, यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात असल्याचे खारगे यांनी सांगितले. ‘एपीआय इंटिग्रेशनच्या माध्यमातून विविध विभागांतील माहिती परस्पर जोडली जाणार आहे. त्यामुळे एका सेवेसाठी वेगवेगळी कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होईल. आवश्यक माहिती प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणार असल्याने कागदपत्रांची संख्या घटेल आणि सेवा जलद मिळण्यास मदत होणार आहे, असेही ते म्हणाले..शेत रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्यशेत रस्त्यांची जबाबदारी महसूल विभागाकडे असून हे रस्ते सुस्थितीत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. शेत रस्ते चांगले झाल्यास शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेणे सोपे होईल. परिणामी, शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मोठी मदत होणार असल्याचेही खारगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.