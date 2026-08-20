Maharashtra Government Jobs : महसूल सेवकांच्या २,९९२ पदांची भरती; ३० नोव्हेंबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश

Revenue Department Jobs Maharashtra : राज्यातील महसूल विभागातील रिक्त असलेल्या महसूल सेवक अर्थात कोतवाल पदांच्या भरतीला शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. ३० एप्रिल २०२६ रोजी रिक्त असलेल्या एकूण २ हजार ९९२ महसूल सेवकांच्या पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश महसूल व वन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही भरती प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत ३० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुजाता माणसार यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार महसूल सेवक (कोतवाल) भरतीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..जिल्हानिहाय रिक्त पदांच्या विवरणपत्रानुसार तसेच शासन निर्णयातील सुधारित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून कोतवालांची रिक्त पदे भरण्यात यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, याची दक्षता निवड समितीने घ्यावी, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे..Post Recruitment 2026: भारतीय टपाल विभागात नोकरीची संधी! महिन्याला ६३ हजारांपर्यंत पगार; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया.भरती प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देशराज्यातील महसूल सेवकांची २ हजार ९९२ पदे रिक्त असल्याने संबंधित पदे भरण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर निवड समित्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.तसेच सदरची पदभरती प्रक्रिया ३० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जाईल, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात जिल्हानिहाय महसूल सेवक (कोतवाल) भरती प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.