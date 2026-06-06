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केस कटिंग, दाढीचे दर वाढले; महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने जारी केलं नवं दरपत्रक

Maharashtra Salon Rate Card 2026: राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सलून सेवांच्या दरामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात आली असून दरवाढ ६ जूनपासून लागू करण्यात आलीय. यामुळे आता ग्राहकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.
New Salon Price List Comes Into Effect From June 6

New Salon Price List Comes Into Effect From June 6

Esakal

सूरज यादव
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महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सलून सेवांच्या दरामध्ये २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही दरवाढ ६ जून २०२६ पासून लागू करण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ दरवाढ नसून, राज्यातील हजारो सलून व्यावसायिक आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न असल्याचे नाभिक महामंडळाचे राज्याध्यक्ष सयाजी झुंजार यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह छोट्या व्यावसायिकांनाही बसत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे इंधन दरात झालेली वाढ आता प्रत्येक वस्तू आणि सेवेमध्ये दिसून येत आहे.

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