Maharashtra School Closure News: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात तीन दिवस शाळा बंद राहणार का? संभ्रमावर अधिकाऱ्यांची माहिती आली समोर

School Closure in Maharashtra: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. २८ जानेवारी रोजी शाळा आणि सरकारी कार्यालयांना सुट्टी आहे. दरम्यान, शाळा तीन दिवस बंद राहतील याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून यावर अधिकाऱ्यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. .महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राज्यात शोककळा पसरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सुट्टी आणि तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर केला आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. फक्त, विद्यार्थी आणि पालक पुढील तीन दिवस शाळा बंद राहणार की नाही याबद्दल संभ्रमात आहेत..शाळांच्या सुट्टीबाबत गोंधळया या दुःखद घटनेनंतर, शाळा आणि कार्यालये बंद करण्याबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरल्या. तीन दिवसांच्या राज्य शोक काळात सर्व शाळा बंद राहतील, याबद्दल लोकांमध्ये गोंधळ आहे. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने सध्या राज्यातील सर्व शाळा आणि सरकारी कार्यालयांना फक्त २८ जानेवारी २०२६ रोजी किंवा एका दिवसासाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. पुढील तीन दिवसांच्या राज्य शोकादरम्यान जिथे जिथे राष्ट्रीय ध्वज नियमितपणे फडकवला जातो, तेथे तो अर्ध्यावर ठेवण्यात येईल. तसेच, २८ ते ३० जानेवारी दरम्यान राज्यात कोणतेही अधिकृत मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत..शाळा ३ दिवस बंद राहणार का?महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने शाळेच्या सुट्ट्यांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा गोंधळ दूर झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात फक्त २८ जानेवारी २०२६ रोजी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. २९ आणि ३० जानेवारीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.