Maharashtra School Closure News: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात तीन दिवस शाळा बंद राहणार का? संभ्रमावर अधिकाऱ्यांची माहिती आली समोर

Maharashtra School Closure News: आज २८ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात निधन झाले असून राज्यात तीन दिवसांचा राजकीय शोक जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील तीन दिवस शाळा बंद राहणार की नाही याबाबत शिक्षण विभागाने माहिती दिली आहे
School Closure in Maharashtra: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. २८ जानेवारी रोजी शाळा आणि सरकारी कार्यालयांना सुट्टी आहे. दरम्यान, शाळा तीन दिवस बंद राहतील याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून यावर अधिकाऱ्यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.

