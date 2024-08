Shakti Act Maharashtra: महिला अत्याचारांविरोधात कठोर तरतुदी; 'शक्ती कायदा' आहे तरी काय?

Shakti Act Maharashtra Marathi News : बदलापूरमधील शाळेत दोन चिमुकलींवर अत्याचार झाल्यानंतर नागरिकांनी उत्फुर्तपणे घेतलेला आंदोलनाचा पवित्रा अन् विविध स्तरांतून होत असलेला या घटनेविरोधातील आक्रोश पाहता राज्यात आता बहुचर्चित आणि बऱ्याच काळापासून बासनात बांधून ठेवलेला शक्ती कायदा लागू होण्यााची चिन्ह आहेत. या कायद्यांत महिला अत्याचारांसंदर्भात कडक शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा नेमका काय आहे? आणि त्यातील तरतुदी काय आहेत? याची सविस्तर माहित घेऊयात.

Enhanced punishment for heinous crimes like acid attacks, child rape, and gang rape