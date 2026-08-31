दिल्ली-महाराष्ट्रात कोट्यवधी मतदारांची नावं वगळली; SIR ड्राफ्टमध्ये तुमचं नाव आहे का? कसं चेक करायचं?

महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच SIR प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर आज प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावं सध्याच्या यादीत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. घराघरात जाऊन केलेलं सत्यापन, गणना प्रपत्र जमा न होणं, डिजिटायझेशन न होणं आणि इतर कारणांमुळे अनेक मतदारांची नावं प्रारूप यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत..मीडिया रिपोर्टनुसार, दिल्लीत एकूण १ कोटी ४५ लाख नोंदणीकृत मतदार आहेत. त्यापैकी ४७ लाख ५६ हजार ७२२ मतदारांची नावं प्रारूप यादीत नाहीत. तर ९७ लाख ५३ हजार ५०७ मतदारांचा रेकॉर्ड डिजिटाइज करण्यात आला आहे..Parbhani SIR: जिल्ह्यात १.८० लाख मतदारांवर टांगती तलवार; एसआयआरमध्ये मृत, अनुपस्थित, स्थलांतरित मतदारांची छाननी ; परभणी मतदारसंघात सर्वाधिक ६४ हजार १०५ नावे.महाराष्ट्रातही मोठ्या संख्येने मतदारांची नावं सध्याच्या प्रारूप यादीत नाहीत. SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी राज्यात ९,७८,५४,०४९ नोंदणीकृत मतदार होते. मात्र, नव्या प्रारूप यादीत ७,७१,६५,५६२ म्हणजेच ७८.८६ टक्के मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच गणना प्रपत्र न मिळणं, गैरहजर असणं, स्थलांतर, मृत्यू किंवा दुबार नोंदणी अशा कारणांमुळे तब्बल २,०६,८८,४८७ म्हणजेच २१.१४ टक्के मतदारांची नावं सध्याच्या यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. नव्या प्रारूप यादीत ३,९५,८९,९०५ पुरुष आणि ३,७५,७२,५७० महिला मतदार आहेत. याशिवाय ३,०८७ तृतीयपंथी मतदारांचाही समावेश आहे..नाव नसेल तर काय करायचं?प्रारूप यादीत नाव नाही म्हणून मतदानाचा अधिकार कायमचा संपला, असं नाही. ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवता येतील. त्यासाठी नागरिकांनी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रारुप मतदार यादी तपासावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.नाव जोडण्यासाठी फॉर्म ६नाव प्रारूप यादीत नसेल तर फॉर्म ६ भरून आवश्यक कागदपत्रांसह नाव समाविष्ट करण्यासाठी दावा करता येईल..Pune News: पुण्यात मतदारयादीचा मोठा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! २८ लाखांहून अधिक नावे वगळण्याची शक्यता, यादीत मोठा फेरबदल.चुकीच्या नावासाठी फॉर्म ७एखाद्या अपात्र व्यक्तीचं नाव यादीत असल्यास त्याविरोधात हरकत नोंदवण्यासाठी फॉर्म ७ वापरता येईल.माहिती बदलण्यासाठी फॉर्म ८मतदार ओळखपत्रातील नाव, स्पेलिंग, पत्ता किंवा इतर माहिती बदलायची असल्यास फॉर्म ८ भरावा लागेल..दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया २९ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. तसेच १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण करणारे नवमतदारही यासाठी पात्र ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.