Mahavitaran Smart Meter : स्मार्ट मीटर की स्मार्ट लूट? वीज बिल तिप्पट झाल्याचा ग्राहकांचा गंभीर आरोप, राज्यात संतापाचे वातावरण

महावितरण कंपनीने ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय आणि पूर्वसूचनेशिवाय बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल दुप्पट ते तिप्पट झाल्याच्या तक्रारींनी राज्यभर खळबळ उडाली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि पालघर परिसरात सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले असून, महावितरणच्या 'हुकूमशाही' कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्ट मीटर बसवल्यापासून नेहमीपेक्षा अनेक पटींनी जास्त बिल येत असल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. "मीटर बदलण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सक्तीचे अल्टिमेटम दिले. कोणतीही परवानगी किंवा सूचना न देता मीटर बदलले गेले," अशी व्यथा अनेक ग्राहकांनी व्यक्त केली. .सत्ताधारी पक्षांचाही विरोधविशेष म्हणजे, या मुद्द्यावर केवळ विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनीही जोरदार विरोध दर्शवला आहे. महाविकास आघाडी (मविआ) सोबतच सत्ताधारी पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनीही विविध ठिकाणी मोर्चे काढले आहेत. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि पालघर या भागांत आंदोलनं तीव्र झाली असून, वाढीव बिलांमुळे ग्राहकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Premium| Smart meters: स्मार्ट मीटर्सवरून वाद का, खरंच या मीटरमुळे बिल जास्त येतं का?.महावितरण कंपनीने मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. काही ठिकाणी कंपनीकडून "स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापर अधिक अचूक मोजला जातो, त्यामुळे बिल वाढू शकते" असे सांगितले जात आहे; परंतु नागरिकांनी महावितरणचे हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.