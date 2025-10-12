महाराष्ट्र बातम्या

Solar Power Scheme: दुर्बल घटकांसाठी सौर ऊर्जा योजना; राज्यातील ५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मिळणार लाभ

Eligible for the Free Electricity Benefit: दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय योजना सुरू केली आहे
Eligible for the Free Electricity Benefit

Eligible for the Free Electricity Benefit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Maharashtra Launches Solar Power Scheme: दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय योजना सुरू केली आहे. १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या राज्यातील पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी यंदा ३३० कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Paschim maharashtra
Solar Agriculture Scheme
schemes
paschim maharshtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com