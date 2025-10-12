Solar Power Scheme: दुर्बल घटकांसाठी सौर ऊर्जा योजना; राज्यातील ५ लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मिळणार लाभ

Maharashtra Launches Solar Power Scheme: दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय योजना सुरू केली आहे. १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या राज्यातील पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी यंदा ३३० कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. .दारिद्रय रेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वीज वापर त्याचे मासिक बिल ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोठी खर्चाची बाब आहे. सौरऊर्जेचा अवलंब केल्यास ते विजेच्या बाबतही स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. .Graduate Voter Registration: पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी सोलापूरात नोंदणी सुरू, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.या प्रणालीद्वारे निर्मित विजेचा वापर करून शिल्लक विजेतून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होईल. तर छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीत वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार योजना सुरू केली आहे. २०२६ २७ पर्यंत ही योजना चालणार असून यंदाच्या वर्षासाठी ३३० व पुढील वर्षासाठी ३२५ कोटी निधी तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ६) याबाबतचा आदेश काढला आहे..२००२ च्या सर्वेक्षणानुसार लाभार्थी२००२ नंतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे २००२ ते २००७ पर्यंतची यादी विविध सरकारी योजनांसाठी ग्राह्य धरली जात आहे. त्यानुसार या योजनेसाठीही लाभार्थी निवड होणार आहे. मात्र, सर्वेक्षणच न झाल्याने ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.अतिरिक्त अनुदानाची तरतूदया योजनेंतर्गत राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील एक लाख ५४ हजार ६२२ व आर्थिक दुर्बल घटकातील तीन लाख ४५ हजार ३७५ अशा एकूण पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद केली जाणार आहे..India Post Recruitment 2025: पदवीधरांनो, आनंदाची बातमी! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत 348 पदांची भरती जाहीर, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख .लाभार्थी निकष व पात्रता- ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत कोणत्याही महिन्यात वापर १०० युनिटपेक्षा जास्त नसावा- फक्त सिंगल फेज ग्राहकाला भाग घेता येईल- छतावरील प्रणाली अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा- योजनेत सहभागासाठी राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करावी- वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असावा- दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना प्राधान्य राहील- इतर ग्राहकांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य राहील- पीएम सूर्य घर योजना- प्रति किलोवॉट ५० हजार दरानुसार हिस्सा (रुपयांत).लाभार्थी प्रकार1. दारिद्र्य रेषेखालीलग्राहक वाटा : २,५००राज्य सरकार: १७,५००केंद्र सरकार : ३०,०००2. आ. दु. घ. सर्वसाधारणग्राहक वाटा :१०,०००राज्य सरकार: १०,०००केंद्र सरकार : ३०,०००3. आ. दु. घ. अनुसूचित जातीग्राहक वाटा : ५,०००राज्य सरकार: १५०००केंद्र सरकार : ३०,०००4. आ. दु. घ. अनुसूचित जमातीग्राहक वाटा : ५,०००राज्य सरकार: १५,०००केंद्र सरकार : ३०,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.