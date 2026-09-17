Maharashtra SSC Exam 2027 : दहावीच्या विद्यार्थ्यांनो, तयारीला लागा! बोर्ड परीक्षेच्या तारखा जाहीर, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षेची तारीख कधी जाहीर होणार, याची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दहावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन ११ मार्चपर्यंत चालणार आहे. तर बारावीची लेखी परीक्षा ८ फेब्रुवारी ते १६ मार्च या कालावधीत घेतली जाणार आहे. .इयत्ता दहावीचे वर्ष विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. दहावीच्या निकालातील गुणांच्या आधारे पुढील शिक्षणासाठी शाखा आणि महाविद्यालयाची निवड करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आतापासूनच अभ्यासाचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. .मोठी बातमी! बारावीचा ५ मे तर दहावीचा निकाल १५ मेपूर्वी; बोर्डाच्या गुणपत्रिकेवर आता विद्यार्थ्यांचा फोटो अन् क्युआर कोड; १७ मेपासून अकरावी प्रवेश.अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे?परीक्षेच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उर्वरित अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. ज्या विषयांचा किंवा धड्यांचा अभ्यास अद्याप बाकी आहे, तो शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करावा. त्यानंतर सराव प्रश्नपत्रिका, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि वेळेचे नियोजन करून पेपर सोडवण्याचा सराव करणे फायदेशीर ठरू शकते. .प्रश्नपत्रिका सोडवल्यामुळे परीक्षेचे स्वरूप समजण्यास मदत होते. तसेच वेळेत पेपर पूर्ण करण्याचा सराव झाल्याने प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळी असलेले दडपण कमी होण्यास मदत होते. .दरम्यान, दहावीच्या परीक्षेच्या तयारीदरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांना निकाल आणि गुणांबाबत चिंता वाटू शकते. मात्र विद्यार्थ्यांनी अनावश्यक तणाव न घेता सातत्याने अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. अभ्यासासोबत पुरेशी झोप, योग्य आहार आणि विश्रांतीकडेही लक्ष द्यावे. तणाव जाणवत असल्यास योग, प्राणायाम किंवा ध्यान यांसारख्या उपक्रमांचा उपयोग होऊ शकतो. परीक्षेच्या तारखा आता स्पष्ट झाल्याने विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध वेळेचे नियोजन करून आत्मविश्वासाने तयारीला लागणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.