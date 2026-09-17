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Maharashtra SSC Exam 2027 : दहावीच्या विद्यार्थ्यांनो, तयारीला लागा! बोर्ड परीक्षेच्या तारखा जाहीर, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Class 10 Board Exam : दहावीचा निकाल पुढील शिक्षणातील शाखा आणि महाविद्यालयाच्या निवडीसाठी महत्त्वाचा असल्याने विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे योग्य नियोजन करावे. सराव प्रश्नपत्रिका आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवण्यावर भर द्यावा.
Maharashtra SSC Exam 2027

Maharashtra SSC Exam 2027

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षेची तारीख कधी जाहीर होणार, याची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दहावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन ११ मार्चपर्यंत चालणार आहे. तर बारावीची लेखी परीक्षा ८ फेब्रुवारी ते १६ मार्च या कालावधीत घेतली जाणार आहे.

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