दहावी बारावी परीक्षेचा निकाल कधी लागणार? संभाव्य तारखा आल्या समोर

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षेचे निकाल कधी लागणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. निकालाच्या संभाव्य तारखा आता समोर आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात बारावीचा निकाल तर त्यानंतर आठवड्याभराने दहावीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. बोर्डाकडून याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. SSC HSC Result Date.बारावीचा निकाल मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात तर दहावीचा निकाल त्यानंतर पुढच्या ८ ते १० दिवसात लागू शकतो. बोर्डाकडून अद्याप याबद्दल काही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र गेल्या काही वर्षात बोर्डाने जाहीर केलेल्या निकालाच्या तारखा पाहता निकाल लवकर लागण्याची शक्यता आहे. निकालाच्या अगोदर याबद्दल बोर्डाकडून माहिती दिली जाईल..देशात लॉकडाऊन लागणार का? PM मोदींनी घेतलेल्या बैठकीत काय झालं? CM फडणवीसांनी दिली माहिती.निकालाच्या संभाव्य तारखाबारावी निकाल (HSC Result) - मे २०२६ च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यातदहावी निकाल (SSC Result) - मे २०२६च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात .राज्यात बारावीच्या परीक्षा १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत झाल्या. तर दहावीच्या परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च या कालावधीत पार पडल्या. बारावीचा निकाल आधी लागतो आणि त्यानंतर दहावीचा निकाल जाहीर करण्यात येतो..गेल्या तीन वर्षात बारावीचा निकाल लवकर जाहीर झाला आहे. २०२३ मध्ये २५ मे रोजी तर २०२४ ला २१ मे आणि २०२५ ला ५ मे रोजी निकाल जाहीर झाला होता. तर दहावीचा निकाल २०२३ मध्ये २ जूनला, २०२४मध्ये २७ मे रोजी आणि २०२५ मध्ये १३ मे रोजी लागला होता.