Maharashtra Transport News: इलेक्ट्रिक बस ठरताहेत तोट्याचा सौदा; एसटीची सरकारकडे मदतीची याचना

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात दाखल झालेल्या इलेक्ट्रिक बस महामंडळाच्या आर्थिक गणितावर मोठा भार टाकत असल्याचे समोर आले. या बसमुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळाने राज्य सरकारकडे ३,१९१ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या 'वायबिलिटी गॅप फंडिंग'ची मागणी केली असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच दिली..सरनाईक म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीअखेर महामंडळाला एकूण ७५० कोटी रुपयांचा तोटा झाला असून, त्यापैकी १२५.५ कोटी रुपयांचा तोटा हा केवळ 'ईव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड'कडून भाडेतत्वावर घेतलेल्या इलेक्ट्रिक बसमुळे झाला आहे. महामंडळाचा एकूण संचित तोटा आता १२,००० कोटी रुपयांवर पोचला आहे. नऊ मीटर आणि १२ मीटर लांबीच्या इलेक्ट्रिक बसच्या संचलनामुळे आतापर्यंत १६१.३१ कोटींचे नुकसान झाले. पुढील आर्थिक वर्षात ही तूट ७१८ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे..सरकारने ३,१९१ कोटी रुपयांचा निधी दिला नाही, तर दैनंदिन कामकाज चालवणे कठीण होईल, असे पत्र सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे..पुरवठादाराला ४८ कोटींचा दंडमहामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी सांगितले की, 'ईव्ही ट्रान्स'कडून ५,१५० बस येणे अपेक्षित होते, त्यापैकी केवळ ७५० बस प्राप्त झाल्या. वेळेवर पुरवठा न केल्यामुळे कंपनीला ४८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र, महामंडळाने कंपनीचे देणे थकवल्याने ही रक्कम वसूल झालेली नाही..डिझेल स्वस्त; की इलेक्ट्रिक?किमतीतील तफावत स्पष्ट करताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एक डिझेल बस ४० लाख रुपयांना मिळते, तर एका इलेक्ट्रिक बसची किंमत सुमारे दोन कोटी रुपये आहे. तिकीट दर दोन्ही बससाठी सारखेच असल्याने आणि इलेक्ट्रिक बसचा प्रति किलोमीटर खर्च जास्त असल्याने हा फटका बसत आहे. पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्राधान्य असल्याने निधीची मागणी रास्त आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.