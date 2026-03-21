Viral Video: फेरारीतून एन्ट्री, हाफ चड्डी अन्... ; Mumbai Indians च्या सराव सत्राला 'अतरंगी' स्टाईलमध्ये पोहोचला हार्दिक पांड्या...

Hardik Pandya fashion and Ferrari video IPL : मुंबई इंडियन्सला २०२० नंतर इंडियन प्रीमिअर लीगचे जेतेपद पटकावता आलेला नाही. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली त्यानंतर MI चा ग्राफ उतरताच राहिला आणि त्यानंतर नेतृत्वबदल झाला. हार्दिक पांड्याकडे मुंबईचे कर्णधारपद दिले गेले आणि मागील पर्वात संघाने प्ले ऑफमध्ये प्रवेशही केला. पण, जेतेपदाचा दुष्काळ कायम आहे. मात्र, यावेळी MI चा संघ पाहिल्यास आयपीएल ट्रॉफी आपल्याकडेच, असे चाहत्यांना वाटणे साहजिकच आहे. मुंबईच्या खेळाडूने नेट्समध्ये तसा सरावही सुरू केला आहे. पण, कर्णधार हार्दिक पांड्या ज्या अतरंगी अवतारात सराव सत्रात पोहोचला त्याची चर्चा रंगली आहे..भारताने नुकताच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि यात हार्दिकचाही मोलाचा वाटा आहे. त्याने या स्पर्धेत २१७ धावा केल्या आणि ९ विकेट्सही घेतल्या. आता तो आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हार्दिक त्याच्या नव्या कोऱ्या फेरारीतून MI च्या सराव सत्रात दाखल झाला. तो गाडीतून बाहेर पडल्यावर सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण हाफ चड्डी अन् बाह्या नसलेले टी-शर्ट घालून तो सरावाला आला होता. त्याचा हा लूक पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले..इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सचा पहिला सामना कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर २९ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील वेळापत्रकात मुंबई इंडियन्स चार सामने खेळणार आहे आणि त्यापैकी दोन सामने हे घरच्या मैदानावर होणार आहेत. मुंबई इंडियन्सला दिल्ली ( ४ एप्रिल) आणि गुवाहाटी ( ७ एप्रिल) येथे दोन सामने अनुक्रमे दिल्ली कॅपिटल्स व राजस्थान रॉयल्स यांच्याविरुद्ध खेळावे लागतील. हार्दिकचा संघ मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला ( १२ एप्रिल)भिडेल..मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार.