Mumbai News : राज्यातील महामंडळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; आठशे कोटींची कर्जे थकीत, गैरव्यवहाराचा संशय

मुंबई - राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील दुर्बल घटकांना व्यवसायाकरिता अल्प व्याजदरात कर्ज देवून स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ व रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ या तीन महामंडळांची स्थापना करण्यात आली होती..या तीन विकास महामंडळाची २०१० पासून ८५ टक्के कर्जधारकांची ८०० कोटींची कर्जे थकीत राहिल्याने राज्य सरकारला दिल्लीतील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज उभारणीसाठी नव्याने ७५० कोटींची शासकीय हमी उपलब्ध करून द्यावी लागल्याने ही महामंडळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली आहेत.गरजूंना कर्ज न मिळता दलालांच्या आशीर्वादामुळे एकाच घरात अनेकवेळा कर्जवाटप, कर्ज वाटप करताना कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार आदींमुळे ही महामंडळे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत..सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ ही महामंडळे कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली आहेत.सद्य:स्थितीत सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जातीचे विविध घटकासाठी कर्ज योजना राबवितात. त्या राबविताना मोठ्या प्रमाणामध्ये अनियमितता असल्याने कर्जांची वसुली दहा ते पंधरा टक्क्यांच्या दरम्यानच दिसून येते. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये महामंडळे कर्जवाटप करतात की अनुदानवाटप करतात, असा संभ्रम निर्माण होत आहे..महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाकडून गेल्या १७ वर्षांमध्ये ४९ हजार लाभार्थींना कर्ज देण्यात आले. मात्र यामधील फक्त दहा ते पंधरा टक्के लोकांनीच कर्जाची परतफेड केलेली आहे. हाच प्रकार इतर दोन महामंडळांमध्येही दिसून येतो.मुळात महामंडळाने त्यांच्या संस्थापन व नियमावलीनुसार विविध व्यावसायिक कृतीद्वारे नफा कमवणे अपेक्षित आहे व अशा मिळालेल्या नफ्यातून सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थींना कमी व्याजदरातील कर्ज योजना राबवणे अपेक्षित आहे. परंतु स्थापनेपासून या महामंडळांनी कर्ज वितरणाव्यतिरिक्त कोणतीही व्यावसायिक कृती केल्याचे दिसून येत नाही..परिणामी महामंडळ स्थापनेचा उद्देशाला शासनानेच तिलांजली दिल्याचे चित्र आहे. आजही ही महामंडळे शंभर टक्के शासन अनुदानित असून इतर कोणतीही कृती न केल्यामुळे नफा कमवणे तर दूरच उलट ती शासनावरच भार निर्माण करणारी व राजकीय मंडळींचे आश्रयस्थाने बनली आहेत.त्यामध्ये भर म्हणून गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अशा महामंडळांना दिल्लीतील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज उभारणीसाठी नव्याने शासकीय हमी उपलब्ध करून दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही महामंडळे त्यांच्या निर्मितीच्या उद्देशापासून आणखी दूर जात असल्याचे दिसून येत आहे..महामंडळांतील सावळा गोंधळमहात्मा फुले मागास विकास महामंडळ थकीत रक्कम : ४५० कोटीअण्णा भाऊ साठे महामंडळ व रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ यांची थकीत रक्कम : ३५० कोटीनियुक्तीपासून सेवानिवृत्त होईपर्यंत अनेक कर्मचारी एकाच विभागातकर्जाची प्रकरणे मंजूर करताना कर्ज रकमेच्या २५ टक्के दलालांचा वाटाकर्ज वसुलीसाठी यंत्रणाच नाही.बोगस कर्जवाटप नाकारल्यास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी गुन्हे दाखल करण्याचा इतिहासनेत्यांच्या हस्तक्षेपाने महामंडळास शेकडो कोटींचा तोटा .एकाच घरात पाचवेळा कर्जअनुदान व कर्ज वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार माहिती घेतली असता दिसून येतो. एकाच घरात चार ते पाच वेळा कर्ज व अनुदान वाटपाचा लाभ घेतला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दलालांच्या बाजारात सामाजिक न्याय विभागाची ही महामंडळे अडकली असल्याचे दिसून येते. कर्जबुडव्या कमी लोकांना जास्त कर्ज वाटप करण्यापेक्षा जास्त लोकांना कमी प्रमाणात कर्जवाटप करून न्याय साधता येतो, अशी प्रतिक्रिया 'सकाळ'शी बोलताना सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..थकीत कर्जांचा निश्चितच प्रश्न आहे तसेच या महामंडळांमध्ये सुधारणांना वाव आहे. यासाठी समितीही नेमण्यात आली असून त्या समितीच्या शिफारशीनुसार महामंडळाच्या कामकाजामध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात येणार आहे.- प्रेरणा देशभ्रतार, व्यवस्थापक संचालक, संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ.