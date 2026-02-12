Sugar Season : साखर हंगाम अंतिम टप्प्यात; राज्यात ९१८ लाख टन उसाचे गाळप

पुणे - राज्यातील साखर गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून बहुतांश कारखान्यांमध्ये ऊस पुरवठा कमी होऊ लागला आहे. आत्तापर्यंत राज्यात ९१८ लाख टन उसाचे गाळप होऊन ८५६ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ऊस गाळपात पुणे जिल्हा आघाडीवर असून साखर उत्पादनात कोल्हापूर जिल्ह्याने अव्वल स्थान मिळवले आहे. लवकरच काही कारखाने गाळप बंद करण्याची शक्यता आहे. .राज्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा साखर उत्पादन अधिक झाले असले तरी अपेक्षित उत्पादन मिळण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. गतवर्षी आत्तापर्यंत ६५४ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले होते, यंदा ते ८५६ लाख क्विंटल झाले आहे.हंगाम संपत आला असून ४१ कारखान्यांनी जानेवारी अखेरीपर्यंत उसाच्या रास्त किफायतशीर दराची (एफआरपी) पूर्ण रक्कम दिलेली आहे. मात्र १६४ कारखान्यांची एफआरपीची रक्कम प्रलंबित आहेत. याबाबत साखर आयुक्तालय काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे..दरम्यान, कोल्हापूर विभागामध्ये सर्वाधिक साखरेचा उतारा १०.८८ टक्के मिळाला असून, २१२ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे, तर पुण्यामध्ये ९.६६ टक्क्यांच्या साखरेच्या उताऱ्याने १९६ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. कोल्हापूरने १९५ लाख टन उसाचे गाळप, तर पुण्याने सर्वाधिक २०३ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण केले आहे. यंदाच्या हंगामात गतीने साखर निर्मिती झाली आहे..साखरेचे उत्पादन वेगात झाले असले, तरी उठाव नसल्याने दरातही फारशी वाढ झाली नाही. साखरेच्या किमान आधारभूत दरात (एमएसपी) कोणतीही वाढ झाली नसल्याने शेतकऱ्यांची देणी देण्यावर परिणाम होत असल्याचे कारखान्यांकडून खासगीत सांगण्यात येत आहे..दृष्टिक्षेपात...२०७ - गाळप घेत असलेले कारखाने१०२ - सहकारी कारखाने१०५ - खासगी कारखाने६५४.०७ - लाख क्विंटल साखर उत्पादन९१८ लाख टन -उसाचे गाळप९.३३ टक्के -राज्यातील साखरेचा उतारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.