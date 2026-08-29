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Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती

Maharashtra teacher recruitment 2026 : महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती प्रक्रियेला वेग आला असून, मुलाखतीसह १० हजार ३२८ पदांची भरती सप्टेंबरअखेर पूर्ण होणार आहे. शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा ऑक्टोबरमध्ये राबविला जाणार आहे.
Pavitra Portal teacher recruitment 2026

Pavitra Portal teacher recruitment 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : राज्यात रखडलेल्या शिक्षक भरतीला आता वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ‘मुलाखतीशिवाय’ प्रकारातील शिक्षक भरतीनंतर आता ‘मुलाखतीसह’ होणारी तब्बल १० हजार ३२८ पदांची भरती प्रक्रिया सप्टेंबरअखेर पूर्ण होईल. याच प्रक्रियेतील शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा ऑक्टोबरमध्ये राबविण्यात येणार (Maharashtra teacher vacancy 2026) आहे.

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