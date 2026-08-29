Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती

पुणे : राज्यात रखडलेल्या शिक्षक भरतीला आता वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ‘मुलाखतीशिवाय’ प्रकारातील शिक्षक भरतीनंतर आता ‘मुलाखतीसह’ होणारी तब्बल १० हजार ३२८ पदांची भरती प्रक्रिया सप्टेंबरअखेर पूर्ण होईल. याच प्रक्रियेतील शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा ऑक्टोबरमध्ये राबविण्यात येणार (Maharashtra teacher vacancy 2026) आहे. .राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षण सेवक आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. यासाठी मे-जून २०२५ मध्ये ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५’ (टेट) झाली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या आणि स्व-प्रमाणपत्र पूर्ण केलेल्या एक लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांमधून सध्या भरती प्रक्रिया सुरू आहे..Inspirational Success Story : पतीच्या एका विश्वासानं बदललं आयुष्य! महसूल सहाय्यक ते जिल्हा परिषद शिक्षिका; फलटणच्या कोमल सोनवलकर यांची प्रेरणादायी कहाणी.या उमेदवारांना भरतीसाठी ‘मुलाखतीशिवाय’ आणि ‘मुलाखतीसह’ या दोन प्रकारांतील जाहिराती पवित्र पोर्टलद्वारे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील ‘मुलाखतीशिवाय’ प्रकारातील गुणवत्ता यादी गुरुवारी जाहीर झाली. यात जवळपास जिल्हा परिषद, नगरपालिका/नगरपरिषद, महापालिका, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय शाळा, शासकीय विद्यानिकेतन, खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील १९ हजार ७५४ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली..त्या पदसंख्येसाठी १३ हजार ११९ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली. या टप्प्यातील समांतर आरक्षणात उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने ही पदे त्या-त्या संवर्गातील इतर उमेदवारांसाठी ‘कन्व्हर्टेड राउंड’द्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही प्रक्रिया सप्टेंबरच्या पहिल्या काही दिवसांत पूर्ण होईल. त्यानंतर या टप्प्यातील मुलाखतीसह पदभरतीची प्रक्रिया सुरू होईल..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात साधारणतः पाच हजार शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीसह भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांसह खासगी अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांवरील भरती पूर्ण करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीची प्रक्रिया साधारणतः ऑक्टोबरमध्ये राबविण्यात येईल.’’-सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त.वर्षनिहाय शिफारस झालेली पदसंख्या२०१७ - ९,२१४२०२२ - २३,८७२२०२५ - १३,११९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.