राज्य सरकराचं दुर्लक्ष, महाराष्ट्रातील गावांमध्ये तेलंगणाकडून जनगणना;१४ वादग्रस्त गावांत दोन्ही राज्यांची समांतर प्रक्रिया

सुग्रीव गोतावळे जिवती : महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावादात अडकलेल्या जिवती तालुक्यातील १४ वादग्रस्त गावांमध्ये दोन्ही राज्यांकडून एकाचवेळी जनगणना सुरू झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला आहे. यात एकाच व्यक्तीची नावे दोन्ही राज्यांच्या जनगणना यादीत नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. जिवती तालुक्यातील परमडोली, तांडा, कोठा, मुकादमगुडा, लेंडीजाळा, शंकरलोधी, महाराजगुडा, पदमावती, इंदिरानगर, अंतापूर, येसापूर, नारायणगुडा, भोलापठार आणि लेंडीगुडा या १४ गावांमध्ये तेलंगण सरकारने मंगळवारपासून जनगणना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारही या गावांत स्वतंत्र जनगणना घेणार असल्याचे समजते. .१९९७ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा स्पष्ट निकाल दिला होता. मात्र, गेली जवळपास तीन दशके महाराष्ट्र सरकारकडून या निकालाची ठोस अंमलबजावणी न झाल्याने तेलंगणाने या भागावर आपला प्रभाव वाढवला आहे. तेलंगण सरकार मतदारयादीचा आधार घेत इंदिराम्मा घरकुल, रयतुबंधू, निवृत्तीवेतन, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांसह विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. तसेच या गावांत निवडणूक प्रक्रियाही चालवत आहे..महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी विधानभवनातील उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट भूमिका घेतली होती. ही १४ गावे महाराष्ट्राचीच आहेत आणि महाराष्ट्राचीच राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही तेलंगण सरकारकडून जनगणना सुरु आहे. या सर्व गावांतील रहिवासी पूर्णपणे मराठी भाषिक आहेत. येथे कुणालाही तेलुगू भाषा येत नाही..मुकादमगुडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते रामदास रणवीर यांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन देऊन २०१०-११ मध्ये तेलंगणा सरकारने सुरू केलेली जनगणना तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे २०१०-११ च्या जनगणनेतही दोन्ही राज्यांनी समांतर जनगणना केली. आता २०२६-२७ मध्ये पुन्हा तोच प्रकार होत आहे..सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावांपैकी असलेल्या मुकादमगुड्यात मंगळवारी तेलंगणा सरकारकडून सुरू असलेल्या जनगणनेचा येथील नागरिकांनी विरोध केला. या भागात वास्तव्यास असतानाही अनुसूचित जाती समुदायाला तेलंगण सरकारने जमिनीचे पट्टे दिले नाहीत. यावरून नागरिकांचा रोष होता. कुमरमभीम (आसिफाबाद) जिल्ह्यातील केरामेरी मंडल अंतर्गत जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त १४ गावे येतात. समांतर जनगणनेच्या कामात पर्यवेक्षक पदकम टी.अजयकुमार, पंचायत सचिव इंगळे रमेश आणि गणक नागराज यांचा समावेश आहे.