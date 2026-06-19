Maharashtra TET Exam 2026 : राज्यात सव्वा दोन लाख शिक्षक देणार 'टीईटी'; २८ जूनला होणार परीक्षा, सहा लाख अर्जांची नोंदणी, अशी असेल केंद्रांची रचना

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२६’ (टीईटी) यंदा २८ जूनला होणार (Maharashtra TET 2026) आहे. राज्यातील तब्बल दोन लाख २६ हजार २६३ शिक्षक परीक्षा देणार आहेत. सध्या सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसह नियमित परीक्षार्थी, अशा एकूण चार लाख २८ हजार १२२ परीक्षार्थींनी टीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी केली असून, पेपर एक आणि पेपर दोन मिळून एकूण सहा लाख १२५ अर्ज केले आहेत..राज्यातील जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी एकूण एक हजार ७२९ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा होणार आहे. टीईटी परीक्षेतील ‘पेपर एक’साठी ७०१ केंद्रे, तर ‘पेपर दोन’साठी एक हजार २८ केंद्रांवर वर्ग खोल्या, प्रवेश, लॉबी, केंद्र संचालक कक्ष, असे एकूण १८ हजार ७१७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत..या परीक्षेसाठी एक लाख ९० हजार ६६९ पुरुष आणि दोन लाख ३७ हजार ४४८ महिला आणि पाच तृतीयपंथी, अशा एकूण चार लाख २८ हजार १२२ परीक्षार्थींनी ‘पेपर एक’ आणि ‘पेपर दोन’ असे मिळून सहा लाख १२५ अर्ज भरले आहेत. यात सात हजार १३९ दिव्यांगांचा समावेश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे आणि आयुक्त महेश चोथे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..Pune Bangalore Highway : 92 पिलर अन् 3.47 किमी लांबी! पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा पूल वाहतुकीसाठी कधी खुला होणार? लोकार्पण लांबणीवर, वाचा नवीन अपडेट.राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये मुरगुड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केलेल्या एकूण २२ परीक्षार्थींची परीक्षेमधील संपादणूक रद्द केली आहे. ‘टीईटी- २०२६’च्या परीक्षेची प्रवेशपत्र परीक्षार्थींच्या लॉगिनमध्ये ऑनलाइन उपलब्ध केली असून ती प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावीत. वेळेवर धावपळ टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्राचा पत्ता अगोदरच माहिती करून घ्यावा.-महेश चोथे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.