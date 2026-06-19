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Maharashtra TET Exam 2026 : राज्यात सव्वा दोन लाख शिक्षक देणार 'टीईटी'; २८ जूनला होणार परीक्षा, सहा लाख अर्जांची नोंदणी, अशी असेल केंद्रांची रचना

Maharashtra TET 2026 Exam Scheduled on June 28 : महाराष्ट्र टीईटी 2026 परीक्षा 28 जून रोजी होणार असून 4.28 लाखांहून अधिक उमेदवार सहभागी होणार आहेत. राज्यभर 1,729 केंद्रांवर परीक्षा होणार आहे.
Maharashtra TET 2026 registration and exam details

Maharashtra TET 2026 registration and exam details

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०२६’ (टीईटी) यंदा २८ जूनला होणार (Maharashtra TET 2026) आहे. राज्यातील तब्बल दोन लाख २६ हजार २६३ शिक्षक परीक्षा देणार आहेत. सध्या सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसह नियमित परीक्षार्थी, अशा एकूण चार लाख २८ हजार १२२ परीक्षार्थींनी टीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी केली असून, पेपर एक आणि पेपर दोन मिळून एकूण सहा लाख १२५ अर्ज केले आहेत.

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