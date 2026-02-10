महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात लवकरच ७० हजार पदांची नोकरभरती, मुख्यमंत्री फडणवीस नवी पद्धत अवलंबणार

government jobs in maharashtra राज्यात ७० हजार पदांच्या नोकरभरतीमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ५० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील २० हजार पदांचा समावेश असणार आहे. यासाठी नवी पद्धत अवलंबली जाणार आहे.
Maharashtra Government to Recruit 70000 Employees Soon

Maharashtra Government to Recruit 70000 Employees Soon

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई, ता. ९ : राज्यात लवकरच नोकरभरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ५० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील २० हजार पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

Loading content, please wait...
maharashtra
job
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.