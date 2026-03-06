महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Tourism Budget 2026: अर्थसंकल्पात फडणवीसांची पर्यटनासाठी मोठी घोषणा; किल्ले आणि धार्मिक स्थळांना विशेष सुविधा

Maharashtra Tourism: आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात पर्यटन क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. अर्थतज्ञ म्हणून फडणवीस यांची ख्याती आहे. फडणवीसांनी आरोग्य, वीमा, कृषी, लाडकी बहीण, पायाभूत सुविधा,शिक्षण, उद्योग-व्यापार,क्रिडा, कुंभमेळा,मुंबई आणि पुणेसह पर्यटण क्षेत्रासाठी खास योजना घोषित केल्या आहेत.

