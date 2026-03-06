Maharashtra Tourism Budget 2026: अर्थसंकल्पात फडणवीसांची पर्यटनासाठी मोठी घोषणा; किल्ले आणि धार्मिक स्थळांना विशेष सुविधा

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. अर्थतज्ञ म्हणून फडणवीस यांची ख्याती आहे. फडणवीसांनी आरोग्य, वीमा, कृषी, लाडकी बहीण, पायाभूत सुविधा,शिक्षण, उद्योग-व्यापार,क्रिडा, कुंभमेळा,मुंबई आणि पुणेसह पर्यटण क्षेत्रासाठी खास योजना घोषित केल्या आहेत. .वाढवण बंदरासाठी आवश्यक निधी टप्याटप्याने देणार अशी घोषणा केली आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे 12 लाख रोजगार निर्माण होणार आहे. पालघरच्या सातपाटीत आधुनिक मत्स्यबंदर उभारणार आहे.महाराष्ट्रात १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी ५ ज्योतिर्लिंग आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बजेट सादर करतांना पुढे म्हणाले की ५ ज्योतिर्लिंगांसाठी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांकडे समन्वय सोपवले आहे, पुढे ते म्हणाले की त्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. .अर्थसंकल्पात पुढे म्हणाले की वाहतूक केंद्रीच विकास व १०० टक्के डिजिटायझेशन करणार, ३०० अब्ज डॉलरचे उद्देश, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गातील २०२७ पर्यंत पाच स्थानकाचे काम पूर्ण होईल. तिसरी मुंबईत रायगड पेण व नवी मुंबई विमानतळ ही ग्रीन फिल्ड म्हणून विकसित करणार,चौथी मुंबई वाढवण येथे होईल. तसेच एमएमआरमध्ये १- लाख नवीन घरे उभारण्याची घोषणा केली आहे. तसेच मुंबई दुबई सिंगापुरमध्ये पर्यटन गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ला पर्यटकांसाठी रोप वे प्रकल्प उभारणार आहे. तसेच नागपूरमध्ये रामटेकमध्ये तिसरी चित्रसृष्टी उभारणार अशी घोषणा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.