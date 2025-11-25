Supriya Sule: बिनविरोध निवडणुकांवर सुप्रिया सुळेंचा 'आक्षेप'; राज्य निवडणूक आयोगाला लिहिलं पत्र

मुंबई:राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडले जात असल्याबद्दल राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) खा.सुप्रिया सुळे यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात थेट राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे..सुळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, सध्या अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष आणि सदस्य हे बिनविरोध निवडले जात आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. यामुळे लोकशाही मूल्यांवर आणि निवडणुकीतील निरोगी स्पर्धेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. काही ठिकाणी दबाव टाकणे, भयाचे वातावरण निर्माण करणे आणि लोकशाही विरोधी विविध प्रकारचे हातखंडे वापरले जात आहेत. यामुळे अनेक सक्षम आणि इच्छुक उमेदवार आपले नामांकन अर्ज दाखल करण्यापासून वंचित राहात असल्याचे खा . सुळे यांनी पत्रात म्हटले आहे..Pune University :पुणे विद्यापीठात बिबट्या वावराच्या चर्चा; सूर्यास्तानंतर बाहेर पडू नका; विद्यापीठाचे आवाहन!.पत्रात पुढे म्हटलंय की, जर जनतेसमोर निवडणुकीत पर्यायच उपलब्ध नसतील, तर स्थानिक स्वराज्याची मूळ संकल्पना कमकुवत होईल. तसेच, लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्याचे उद्दिष्टही सफल होणार नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या गंभीर परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देऊन आवश्यक पाऊले उचलावीत, अशी विनंती त्यांनी निवडणूक आयोगाला केली आहे. तसेच ज्या-ज्या ठिकाणी दबाव, बलप्रयोग किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या अनुचित तक्रारी प्राप्त होतील, त्या तक्रारींची योग्य चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी खा. सुळे यांनी केली आहे..Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयाची दयनीय अवस्था बदलणार; पहिल्या टप्प्यात १३ कोटींचा मोठा सुधारणा आराखडा मंजूर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.