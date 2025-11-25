महाराष्ट्र बातम्या

Supriya Sule: बिनविरोध निवडणुकांवर सुप्रिया सुळेंचा 'आक्षेप'; राज्य निवडणूक आयोगाला लिहिलं पत्र

Supriya Sule raises serious concerns over rising uncontested civic elections in Maharashtra: अनेक ठिकाणी होणाऱ्या बिनविरोध निवडणुका हा चिंतेचा विषय आहे, असं खासदार सुळे यांनी म्हटलंय.
Supriya Sule

Supriya Sule

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई:राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडले जात असल्याबद्दल राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) खा.सुप्रिया सुळे यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात थेट राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sharad Pawar
Supriya Sule
NCP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com