Maharashtra Weather Alert : पुढील ३ दिवस धोक्याचे ! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत अवकाळी पावसाचे संकट, हवामान खात्याचा इशारा

1. महाराष्ट्रात हवामान खात्याने अवकाळी पावसाचा इशारा दिला आहे. 2. सांगली, सोलापूर, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. 3. कोकण किनारपट्टीवर उष्ण हवामान कायम राहील. 4. मंगळवारी पावसाचा विस्तार अनेक जिल्ह्यांत होईल. .IMD warns of Unseasonal Rain and Storms in Maharashtra : राज्यातील हवामानात सातत्याने बदल होत असून, मार्च महिन्यातील सामान्य उन्हाळ्याच्या तुलनेत काही भागांत अवकाळी पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांत पावसाला पोषक वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवसांत राज्याच्या काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, तर सोमवारपासून मध्य महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण वाढण्याचा अंदाज आहे..कोणत्या जिल्ह्यांत पाऊस?हवामान विभागाने सांगली, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत काही ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. याशिवाय, अहिल्यानगर (अहमदनगर), पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, परभणी आणि नांदेड या जिल्ह्यांत आज काही ठिकाणी वादळी पावसाचा अंदाज आहे. कोकण किनारपट्टीवर (मुंबई, ठाणे, रायगड) उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहील, ज्यामुळे तेथील नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागेल..मंगळवारपर्यंत पावसाचा विस्तारमंगळवारी अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदीया या जिल्ह्यांत काही ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज कायम आहे..बुधवारपासून पावसात घटबुधवारी पावसाचे प्रमाण कमी होण्याचा अंदाज आहे. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदीया जिल्ह्यांत काही ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता कायम राहील, तर सांगली, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.