Unseasonal Rain: राज्यात पुन्हा अवकाळीचा इशारा; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली; १७ ते २० मार्चदरम्यान पावसाचा अंदाज

माटेगाव : राज्यात पुन्हा अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. हवामान विभागाने १७ ते २० मार्चदरम्यान राज्यातील काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आधीच हवामानाच्या लहरीपणामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे..सध्या रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, हळद तसेच भाजीपाला पिके अनेक ठिकाणी अजूनही शेतात उभी आहेत. काही ठिकाणी काढणी सुरू असतानाच अवकाळी पावसाचा अंदाज व्यक्त झाल्याने शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. अचानक पाऊस, वादळी वारे आल्यास उभी पिके आडवी पडण्याचा, काढणी केलेल्या मालाचे नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..यापूर्वीही अवकाळी पावसामुळे काही भागांत पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे पुन्हा पावसाचा इशारा मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. हवामान विभागाने शेतकऱ्यांनी काढणी केलेले पीक सुरक्षित ठिकाणी साठवण्याचे तसेच शक्य असल्यास काढणीचे काम लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे..दरम्यान, हवामान विभागाने शेतकऱ्यांनी काढणी केलेले पीक सुरक्षित ठिकाणी साठवण्याचे तसेच शक्य असल्यास काढणीची कामे लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. अवकाळी पावसाच्या शक्यतेमुळे ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसले आहेत..कोलमडते गणितकधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळीचे संकट ओढवत असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. वर्षभर पिकवलेले पीक काढणीच्या उंबरठ्यावर असतानाच अवकाळीच्या इशाऱ्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतीवरच उदरनिर्वाह असलेल्या शेतकऱ्यांना वारंवार अशा संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने आर्थिक गणित कोलमडत आहे.