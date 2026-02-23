महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यावर अवकाळीचे संकट ! 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस सुरू, तुमच्या भागात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Unseasonal rain हिंगोली येथे अवकाळी मुसळधार पावसाची सुरुवात झाली आहे. इतर जिल्ह्यांत विजांसह जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्रात हलका ते मध्यम पाऊस आणि ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.
Dark clouds gather over Hingoli district as unseasonal rainfall begins following IMD’s yellow alert for Vidarbha and Marathwada regions.

Dark clouds gather over Hingoli district as unseasonal rainfall begins following IMD’s yellow alert for Vidarbha and Marathwada regions.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातील हवामानात सध्या वेगवान बदल होत असून, विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज पूर्व विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता वर्तवून येलो अलर्ट जारी केला आहे. विशेषतः चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाट्यासह जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान मराठवाड्यातील हिंगोली तर पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदियात सोमवारी सकाळी अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे.

Loading content, please wait...
IMD
maharashtra rain update
Maharashtra weather update

Related Stories

No stories found.