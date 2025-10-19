महाराष्ट्र बातम्या

Election Commission : दुबार मतदारांचे एकच ठिकाणी मतदान; विरोधकांच्या मागणीनंतर निवडणूक यंत्रणा सावध

MVA Allegations : मतदार यादीत दुबार नावे असल्याच्या विरोधी पक्षांच्या आरोपानंतर निवडणूक आयोगाने दुबार मतदारांकडून 'संमतिपत्र' घेऊन एकाच मतदारसंघातून मतदान करण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई : महाविकास आघाडीसह सर्वच विरोधी पक्षांनी राज्यातील मतदारांच्या नावांच्या दुबार नोंदी झाल्याचा आरोप केल्यानंतर नावांचा शोध घेऊन संबंधित मतदाराला कोणत्या मतदारसंघातून मतदान करायचे आहे, याबद्दल संमतिपत्र घेऊन दुबार मतदान रोखण्याचा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असणार आहे. अशी दुबार नावे शोधण्याचे आदेश सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचे समजते.

