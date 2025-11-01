Raj Thackeray : राज्यात साडेनऊ लाख दुबार मतदार

मुंबई - राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंत नोंद झालेल्या मतदारांची यादी निश्चित केली असली तरी त्यापैकी दहा लोकसभा मतदारसंघात तब्बल नऊ लाख ४१ हजार ७५० मतदारांची दुबार नोंद झाली असल्याचा दावा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारच्या सभेत केला. दुबार मतदारांच्या याद्यांचे गठ्ठेच त्यांनी आज सभास्थानी आणले होते..उर्वरित ३८ लोकसभा मतदारसंघातील दुबार नोंदणी आणि बोगस मतदारांविषयी माहिती मनसे यापुढच्या काळात जाहीर करणार असल्याचे समजते. त्यामुळे दुबार मतदारांचा आकडा किमान ४० ते ५० लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता मनसेच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे..सर्वत्र शिवसेना, मनसेचे झेंडे!झटपट आटोपलेल्या या मोर्चात मुंबई महानगर प्रदेशासह अन्य जिल्ह्यांतून सर्वपक्षीय आंदोलक सहभागी झाले होते. त्यात ठाकरे यांची शिवसेना आणि मनसे या पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. सर्वत्र या पक्षांचेच झेंडे दिसत होते. ठाकरे यांची शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, माकप सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’च्या घोषणांनी आंदोलनस्थळ दुमदुमून गेले होते..मोर्चात परदेशी पाहुणाब्रिटनहून पर्यटनासाठी भारत सफरीवर आलेला ॲडम जेम्स हा परदेशी नागरिक मोर्चात सहभागी झाला. मनसेची टोपी आणि शेला घालून मोर्चात फिरणारा ॲडम सर्वपक्षीय आंदोलकांचे लक्ष वेधून घेत होता. टोपी आणि हा शेला कुणीतरी भेट दिला, असे ॲडमने सांगितले. मुंबईत भटकताना या आंदोलनाची माहिती मिळाली. सरकारच्या विरोधातील आंदोलन कसे केले जाते, हे पाहण्याची संधी मी घेतली, असेही ते म्हणाला..सजवलेल्या दुचाकीवरून...पुण्याच्या हवेली तालुक्यातील केसनंद गावातून दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांची छायाचित्रे लावून सजवलेल्या दुचाकीवरून मोहन यादव, त्यांचे चिरंजीव उद्धव या मोर्चात सहभागी झाले होते. यादव हे अनेक वर्षांपासून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) काम करीत आहेत. त्यांनी त्यांच्या मुलांची नावेही उद्धव, राज अशी ठेवली आहेत. ‘मी दिवंगत बाळासाहेब, उद्धव, राज ठाकरे आणि आमच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी येथे आलो आहे. मतदार यादीत घोळ आहे आणि तो काढून यादी स्वच्छ करावी, या मागणीसाठी मी मोर्चात सहभागी झालो आहे,’ असे यादव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.