Maharashtra Water Crisis : राज्यावर महादुष्काळाचे संकट! फक्त ८५ दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा; शेतीसाठी पाणीपुरवठा बंद, अनेक शहरांत पाणीकपात

Dam Storage Levels Drop Below Critical Mark : राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने पाणीटंचाईचे संकट गडद होत आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे जून महिना अर्धा उलटला तरी पावसाचे चिन्ह दिसत नसल्याने राज्यातील धरणे तळ गाठू लागली आहेत. सध्या राज्यातील प्रमुख प्रकल्पांमध्ये केवळ २४.७४ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्याने चिंता वाढली आहे.फक्त अडीच महिने पुरेल इतकाच पाणीसाठा राज्यातल्या धरणांमध्ये आहे. .यामुळे सरकारने आता कठोर निर्णय घेतला आहे. शेतीसाठी पाणी बंद करण्यात आले असून, केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. .विभागनिहाय जलसाठ्याची स्थिती (टक्केवारी):अमरावती - ३८.०३%नागपूर - ३६.५३%कोकण - ३०.७०%संभाजीनगर - २७.८३%नाशिक - २५.२०%पुणे - १४.५७% .गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठ्यात ५ टक्क्यांची घट झाली आहे. सध्या राज्यातील २० जिल्ह्यांतील साडेतीन हजार गावे आणि वाड्या १,००० पाणी टँकरवर अवलंबून आहेत. पाऊस लांबल्यास ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Beed Water Crisis: बीडच्या दुष्काळी भागात पाण्यासाठी हाहाकार; महिलांना उन्हातान्हात कष्टाचे जीवन, जलजीवन योजना असूनही पाणी नाही...शहरांमध्ये पाणी कपात सुरूमुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, भिवंडी आणि पुणे यासह अनेक शहरांमध्ये आधीच पाणी कपातीला सुरुवात झाली आहे. नागरिकांना आहे ते पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..प्रशासनाची कारवाईबेकायदा पाणी उपसा रोखण्यासाठी पोलीस आणि महसूल विभाग पूर्णतः अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. अशा प्रकारचे उपसा आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सरकारकडून नव्या उपाययोजनांची मागणीजलसंपदा विभाग आणि सरकारने तातडीने नव्या उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी विविध संघटनांकडून होत आहे. शेती अडचणीत आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.