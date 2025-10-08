Maharashtra Weather Alert : राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत पाऊस पुन्हा धुमाकूळ घालणार, हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा

Summaryउत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाची शक्यता आहे.पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार, रायगडमध्ये हलका आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे.पश्चिम महाराष्ट्रात येलो अलर्ट — कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता..राज्यात मॉन्सूनच्या परतीसाठी पोषक हवामान आहे, दरम्यान हवामान विभागाने 8 ऑक्टोबर रोजी पावसाचा अंदाज जारी केला आहे. या अंदाजानुसार उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. .कोकणातील कोकण विभागातील पालघर, ठाणे या जिल्ह्यात मुसळधार तर रायगड जिल्ह्यात हलक्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. .पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची असून तसेच या भागात हवामान विभागाने पावसाचा येलो अलर्ट जारी केला आहे. तर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यात हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तर विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यात येलो अलर्ट जारी केला आहे. . देशात मागील ११ दिवसांपासून मॉन्सूनचा थांबलेला परतीचा प्रवास पुन्हा सुरू होणार आहे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागातून मॉन्सून पुढील दोन ते तीन दिवसांत परतण्याचा अंदाज आहे. .FAQs प्र.१: राज्यात मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास कधी सुरू होणार आहे? 👉 पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू होण्याची शक्यता आहे.प्र.२: 8 ऑक्टोबर रोजी कोणत्या भागांत पावसाचा अंदाज आहे? 👉 उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भ या भागांत पाऊस होऊ शकतो.प्र.३: कोणत्या जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे? 👉 पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.प्र.४: कोणत्या भागात येलो अलर्ट जारी केला आहे? 👉 पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि विदर्भातील चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांत येलो अलर्ट आहे.प्र.५: मराठवाड्यातील कोणत्या जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे? 👉 छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव येथे हलक्या पावसाची शक्यता आहे.प्र.६: देशभरात मॉन्सूनच्या परतीची स्थिती कशी आहे? 👉 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांतून मॉन्सूनची परतीची प्रक्रिया सुरू होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.