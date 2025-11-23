महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Alert : महाराष्ट्रावर पुन्हा पावसाचे संकट, थंडीची लाट ओसरली; हवामान विभागाचा अंदाज

Weather Alert Rain : कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची, तसेच गारठा कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात आज राज्याचे नीचांकी ८.५ अंश तापमान नोंदले गेले.
Maharashtra Weather Alert

कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची, तसेच गारठा कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

IMD Forecast Maharashtra : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह कमी झाल्याने थंडीची लाट ओसरली आहे. राज्यात पावसाला पोषक हवामान होत असून, कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आकाश ढगाळ होत आहे. आज (ता. २३) कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची, तसेच गारठा कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात आज राज्याचे नीचांकी ८.५ अंश तापमान नोंदले गेले.

