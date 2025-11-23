Maharashtra Weather Alert : महाराष्ट्रावर पुन्हा पावसाचे संकट, थंडीची लाट ओसरली; हवामान विभागाचा अंदाज

IMD Forecast Maharashtra : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह कमी झाल्याने थंडीची लाट ओसरली आहे. राज्यात पावसाला पोषक हवामान होत असून, कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आकाश ढगाळ होत आहे. आज (ता. २३) कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची, तसेच गारठा कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात आज राज्याचे नीचांकी ८.५ अंश तापमान नोंदले गेले. .सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वातावरणात बदल झाला असून, थंडीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आज सायंकाळी ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. हवामान विभागाने उद्या (ता. २३) आणि सोमवारी (ता. २४) ला पावसाचा अंदाज दिल्याने आंबा, काजू बागायतदारांची धास्ती वाढली आहे..जिल्ह्यात सहा महिने सुरू असलेला पाऊस आठ नोव्हेंबरला पूर्णतः थांबला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी भात, नाचणी कापणीची कामे युद्धपातळीवर सुरू केली. आंबा, काजू बागांमध्येही साफसफाईची कामे हाती घेतलीत. काही दिवस धुके, त्यानंतर गेले आठ-दहा दिवस चांगली थंडीही होती. अनेक भागांत १० अंश सेल्सियसपर्यंत तापमान घसरले होते. आंबा, काजू बागांसाठी आणखी काही दिवस थंडीची गरज होती; परंतु गेल्या तीन-चार दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण पुन्हा कमी कमी होण्यास सुरुवात झाली..आज पहाटेपासून थंडी पूर्णतः कमी होऊन वारा सुटला आहे. सकाळी दहापर्यंत अनेक भागांत वारा सुरू होता. दुपारी तीननंतर वातावरणात बदल होण्यास सुरुवात झाली. जिल्ह्यात सर्वत्र ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. पूर्वपट्ट्यात तर कोणत्याही क्षणी पाऊस पडेल, अशी स्थिती होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. भातपीक कापणी अंतिम टप्प्यात आहे. काही शेतकऱ्यांनी गवत सुकविण्यासाठी पसरवून ठेवले होते. त्यांची धावपळ सुरू झाली..दरम्यान, हवामान विभागाने उद्या आणि सोमवारी जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. सध्या आंब्याला काही भागांत मोहोर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर काजूला पालवी आणि मोहोर येत आहे..Pune Weather : पुणेकरांना दिलासा! थंडीचा जोर किंचित कमी, पण आठवड्याच्या शेवटी 'ढगाळ' हवामानासह पावसाचा अंदाज.दोन्ही पिके महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहेत. गेले काही दिवस वातावरण चांगले असल्याने काजू बागा बहरत असल्याचे चित्र आहे; परंतु अशा स्थितीत पाऊस झाल्यास किंवा ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्यास किडरोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सध्या पिकांवर किडरोगांचा प्रादुर्भाव अल्प प्रमाणात होता. पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.