Maharashtra Weather Alert : राज्यात ढगाळ वातावरण कायम, 'या' जिल्ह्यांत पावसाचा इशारा, तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

IMD Forecast : राज्यातील सर्वात कमी तापमान धुळे येथे १०.६°C नोंदवले गेले.IMD ने महाराष्ट्रासह ८ राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. पावसासोबत ४०–५० किमी/तास वेगाने वारे, काही भागांत वीज कडकडाटाची शक्यता आहे.
Cloudy skies and rainfall over Maharashtra as IMD issues weather alert for unseasonal rain and strong winds.

Yashwant Kshirsagar
राज्यात सध्या थंडी कमी झाली असून ढगाळ वातावरण कायम आहे. काल (२७ जानेवारी) अनेक भागांत अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. आजही किनारी भागासह पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईत गारठा वाढला असून, किमान तापमान १६-१८° सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र पावसामुळे तापमानात चढ-उतार कायम राहणार आहे.

IMD
Weather
Maharashtra Weather Alert

