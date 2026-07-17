महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार! 'या'१२ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी, हवामानाचा विभागाचा अंदाज

Thunderstorm Forecast : या भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कमी दाबाचा पट्टा जम्मू ते बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय असल्याने वातावरणात बदल झाला आहे.
Dark clouds over Maharashtra skies with lightning strikes

Dark clouds over Maharashtra skies with lightning strikes

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Yellow Alert Issued Across Multiple Districts in Maharashtra : राज्यात उष्ण आणि दमट हवामान कायम असतानाच काही भागांत पावसासाठी अनुकूल हवामान तयार झाले आहे. हवामान विभागाने आज विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट आणि वादळी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

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