Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार! 'या'१२ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी, हवामानाचा विभागाचा अंदाज

Yellow Alert Issued Across Multiple Districts in Maharashtra : राज्यात उष्ण आणि दमट हवामान कायम असतानाच काही भागांत पावसासाठी अनुकूल हवामान तयार झाले आहे. हवामान विभागाने आज विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट आणि वादळी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा जम्मूपासून बरेली, दाल्तोगंज ते आग्नेय बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. यामुळे पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि महाराष्ट्रात हवेच्या चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. अरबी समुद्रापासून महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने पावसाच्या सरींसाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे..Maharashtra Weather Update : मध्य महाराष्ट्र- मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी.विदर्भातील,यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली तर मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत आज पावसाचा येलो अलर्ट जारी केला आहे..तर जळगाव, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, बीड, परभणी, हिंगोली तसेच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असून, उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहणार आहे..तापमानात वाढ गुरुवारी (१६ जुलै) ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३७.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. महाबळेश्वर आणि जेऊर येथे नीचांकी १८ अंश सेल्सिअस तापमान होते. अनेक ठिकाणी कमाल तापमान ३३ ते ३७ अंशांदरम्यान आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि भिवपुरी येथे ९० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..FAQs 1. आज कोणत्या भागांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे? 👉 विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.2. पावसासोबत कोणत्या हवामान घटकांची शक्यता आहे? 👉 सोसाट्याचे वारे, विजांचा कडकडाट आणि वादळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे.3. पावसासाठी पोषक परिस्थिती का निर्माण झाली आहे? 👉 कमी दाबाचा पट्टा आणि चक्राकार वाऱ्यांमुळे पावसासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.4. कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा आहे? 👉 नागपूर, यवतमाळ, लातूर, नांदेड, सातारा, सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज आहे.5. राज्यात तापमान किती नोंदवले गेले आहे? 👉 ब्रह्मपुरी येथे ३७.२°C उच्चांकी तापमान नोंदले गेले आहे.6. उर्वरित राज्यात हवामान कसे राहणार आहे? 👉 उर्वरित भागात उकाडा आणि उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.