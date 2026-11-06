महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather : 'मुरासू' चक्रीवादळ निवळताच पावसाने घेतली माघार; राज्यात उन्हाचा चटका वाढला, तापमान ३७ अंशांपर्यंत पोहोचले

Cyclone Murasu : बंगालच्या उपसागरातील ‘मुरासू’ चक्रीवादळाचा प्रभाव आता कमी झाला असून राज्यातील पावसानेही माघार घेतली आहे. ढगाळ वातावरण व पावसानंतर पुन्हा उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढू लागला आहे.
Cyclone Murasu Impact Weakens in Maharashtra

Cyclone Murasu Impact Weakens in Maharashtra

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘मुरासू’ चक्रीवादळाचा प्रभाव आता कमी झाला असून, राज्यातील पावसानेही माघार घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आणि पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाल्यानंतर आता पुन्हा उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढू लागला आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढे गेला आहे. दरम्यान, आज (ता. ६) राज्यात अंशतः ढगाळ हवामानासह तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

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