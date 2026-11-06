Maharashtra Weather : 'मुरासू' चक्रीवादळ निवळताच पावसाने घेतली माघार; राज्यात उन्हाचा चटका वाढला, तापमान ३७ अंशांपर्यंत पोहोचले

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘मुरासू’ चक्रीवादळाचा प्रभाव आता कमी झाला असून, राज्यातील पावसानेही माघार घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आणि पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाल्यानंतर आता पुन्हा उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढू लागला आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढे गेला आहे. दरम्यान, आज (ता. ६) राज्यात अंशतः ढगाळ हवामानासह तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, ‘मुरासू’ तीव्र चक्रीवादळाचे अवशेष असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र आता निवळले आहे. मात्र, आंध्र प्रदेश आणि परिसरात समुद्रसपाटीपासून ३.१ ते ४.५ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. तसेच केरळ आणि कर्नाटकच्या किनारपट्टीलगत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. या हवामान प्रणालींचा प्रभाव असला तरी महाराष्ट्रातील पावसाची शक्यता कमी झाली आहे. .दरम्यान, राज्यातील कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या तापमानात वाढ झाली आहे. गुरुवारी (ता. ५) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत मुंबईतील कुलाबा येथे राज्यातील सर्वाधिक ३६.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर सांताक्रूझ येथेही तापमान ३६ अंशांच्या पुढे गेले..Maharashtra Weather Update : मॉन्सूनची महाराष्ट्रातून माघार, तापमानाचा पारा ३९ अंशांपार, ६ जिल्ह्यांना उष्णतेचा येलो अलर्ट .जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे पारा ३५ अंशांपेक्षा अधिक नोंदविण्यात आला. याशिवाय जळगाव, सोलापूर, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर येथे कमाल तापमान ३४ अंशांच्या पुढे राहिले. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत उन्हाचा चटका जाणवू लागला आहे..Maharashtra Weather : थंडीची चाहूल नाहीच! महाराष्ट्रात 'ऑक्टोबर हीट'चा जोर वाढला, 'या' शहरांमध्ये तापमान ३५ अंशांच्या पार.दुसरीकडे, किमान तापमानातही चढ-उतार सुरूच आहेत. राज्यात अद्याप थंडीची चाहूल लागलेली नाही. गुरुवारी धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १५.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.