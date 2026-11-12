Maharashtra weather forecas : महाराष्ट्रात थंडीचा जोर आणखी वाढणार, कोकणपासून विदर्भापर्यंत आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Maharashtra Weather Forecast for November : महाराष्ट्रातील हवामानात सध्या बदल जाणवू लागले असून दिवसाच्या तुलनेत रात्री आणि पहाटेच्या तापमानात घट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत थंडीची चाहूल लागली आहे. भारतीय हवामान विभागाने आज १२ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील हवामानाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यानुसार राज्यातील पाचही विभागांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. काही भागांत दिवसा उन्हाचा प्रभाव जाणवणार असून रात्री आणि पहाटे गारठा वाढण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.महाराष्ट्रातील हवामानात हळूहळू बदल होत असून दिवसाच्या तुलनेत रात्री आणि पहाटेच्या तापमानात घट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत थंडीची चाहूल लागली आहे. भारतीय हवामान विभागानेआज १२ नोव्हेंबरसाठी राज्याचा हवामान अंदाज जाहीर केला असून, त्यानुसार कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या पाचही विभागांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. दिवसा उन्हाचा चटका जाणवणार असला तरी रात्री आणि पहाटे गारवा वाढण्याचा अंदाज आहे. .Maharashtra Weather Update : कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यातील हवामान बदलणार; चार जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज, आठ जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा.कोकणात उष्ण आणि दमट वातावरणमुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. दिवसा उष्ण आणि दमट वातावरण जाणवू शकते. मात्र, संध्याकाळनंतर आणि पहाटेच्या वेळी हवेत गारवा जाणवण्याचा अंदाज आहे. .पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात थंडीची चाहूलपुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत दिवसा उन्हाचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. रात्रीच्या तापमानात घट झाल्याने पहाटे थंडी अधिक जाणवू शकते. तर नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतही हवामान कोरडे राहील. ग्रामीण भागात पहाटेच्या वेळी गारठा जाणवण्याची शक्यता आहे..मराठवाडा आणि विदर्भातही कोरडे हवामानछत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता नसून हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांतही अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.