महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra weather forecas : महाराष्ट्रात थंडीचा जोर आणखी वाढणार, कोकणपासून विदर्भापर्यंत आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Warm Days and Cold : मराठवाडा आणि विदर्भातही पावसाची शक्यता नसून हवामान कोरडे राहील. राज्यात कुठेही मोठा पाऊस नसून नोव्हेंबरच्या मध्यापासून थंडीचा प्रभाव हळूहळू वाढत आहे; नागरिकांनी सकाळ-रात्री काळजी घ्यावी.
Cold Nights and Warm Days in Maharashtra

Cold Nights and Warm Days in Maharashtra

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast for November : महाराष्ट्रातील हवामानात सध्या बदल जाणवू लागले असून दिवसाच्या तुलनेत रात्री आणि पहाटेच्या तापमानात घट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत थंडीची चाहूल लागली आहे. भारतीय हवामान विभागाने आज १२ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील हवामानाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यानुसार राज्यातील पाचही विभागांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. काही भागांत दिवसा उन्हाचा प्रभाव जाणवणार असून रात्री आणि पहाटे गारठा वाढण्याची शक्यता आहे.

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