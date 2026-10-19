महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather : महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल; काही भागांत वादळी पाऊस, तर काही ठिकाणी उकाडा कायम

Yellow Alert : मराठवाड्यात परभणी, हिंगोली व नांदेडमध्ये हलक्या सरी असू शकतात, तर बीड, लातूर व धाराशिवमध्ये ताशी ४०-५० किमी वारे वाहू शकतात. विदर्भात नागपूर आणि गडचिरोलीला यलो अलर्ट असून विजांसह पाऊस अपेक्षित आहे.
Maharashtra Weather Forecast for October 19

Maharashtra Weather Forecast for October 19

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्रात बदलत्या हवामानामुळे काही भागांत पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये कोरडे आणि दमट हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे. आज, सोमवार (१९ ऑक्टोबर) रोजी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्टचा इशारा असून, उत्तर महाराष्ट्रात मात्र पावसाचा विशेष इशारा नसल्याने उकाडा कायम राहण्याची शक्यता आहे.

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