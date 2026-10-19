Maharashtra Weather : महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल; काही भागांत वादळी पाऊस, तर काही ठिकाणी उकाडा कायम

महाराष्ट्रात बदलत्या हवामानामुळे काही भागांत पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये कोरडे आणि दमट हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे. आज, सोमवार (१९ ऑक्टोबर) रोजी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्टचा इशारा असून, उत्तर महाराष्ट्रात मात्र पावसाचा विशेष इशारा नसल्याने उकाडा कायम राहण्याची शक्यता आहे..कोकणात वादळी पावसाची शक्यताकोकण विभागातील पालघर, ठाणे आणि मुंबई येथे हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या भागांत ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज असून, संबंधित जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वादळी हवामानाच्या वेळी खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..Arabian Sea Cyclonic Winds : अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांमुळे पावसाची शक्यता; पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात वादळी पावसाचा इशारा.उत्तर महाराष्ट्रात उकाडा कायमउत्तर महाराष्ट्रात सध्या पावसाचा विशेष इशारा नसून बहुतांश ठिकाणी हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. तापमानात वाढ होत असल्याने नागरिकांना उन्हाचा चटका आणि उकाड्याचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पावसाची प्रतीक्षा असलेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे..पश्चिम महाराष्ट्रात घाटमाथ्यावर पाऊसपुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. या भागांसाठी यलो अलर्टचा इशारा असून, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतही काही ठिकाणी हलक्या सरी किंवा मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो..मराठवाडा आणि विदर्भात काय स्थिती?मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. परभणी, हिंगोली आणि नांदेड येथे हलक्या सरी पडू शकतात. तर बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे..विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ येथे विशेष पावसाचा इशारा नाही. मात्र, नागपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत यलो अलर्ट असून, विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.