Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात कुठे पाऊस, कुठे उकाडा? जाणून घ्या आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ? IMD चा ताजा अंदाज

राज्यातील हवामानात सातत्याने बदल होत असून, काही भागांत उष्ण आणि दमट वातावरणाचा त्रास जाणवण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तविला आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .कोकणात उष्ण आणि दमट हवामान कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत२३ ऑक्टोबर रोजी उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागांतील नागरिकांना उकाड्याचा त्रास जाणवू शकतो. रत्नागिरी जिल्ह्यातही उष्ण आणि दमट वातावरण राहण्याचा अंदाज असून, संध्याकाळच्या सुमारास मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशाच प्रकारचे हवामान राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या भागात पावसाची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी सतर्क राहावे. विशेषतः बाहेर पडताना बदलत्या हवामानाचा विचार करावा..Maharashtra Weather Forecast : राज्यात उकाडा वाढणार, मात्र या भागांत पावसाची शक्यता; जाणून घ्या पुढील ३ दिवस कसे असेल हवामान?.पश्चिम महाराष्ट्रात कुठे पाऊस, कुठे कोरडे हवामान?पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथा परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसह इतर घाटमाथा परिसरात हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. पावसाची शक्यता कमी असली, तरी तापमानातील वाढीमुळे उकाडा जाणवू शकतो..उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता कमीउत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत २३ ऑक्टोबर रोजी पावसाचा विशेष अंदाज नाही. नाशिकच्या घाटमाथा परिसरातही हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे..यंदा पाऊस कमी का पडला? हवामानातील बदलांबाबत तज्ज्ञ काय सांगतात?.मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतही कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. काही भागांत तापमान वाढल्यामुळे उष्णतेचा त्रास जाणवू शकतो..विदर्भात विशेष इशारा नाहीविदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी कोणताही विशेष हवामान इशारा देण्यात आलेला नाही. या भागांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यांत तापमान २२ ते ३६ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.