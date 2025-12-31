महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Cold Wave : नवीन वर्षाची सुरुवात हुडहुडीने ! महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढणार, तुमच्या भागात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Weather Update : मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका अधिक जाणवेल. परभणी व धुळे येथे किमान तापमान ७ अंशाखाली, तर अहिल्यानगर व निफाडमध्ये ८ अंश नोंदले गेले. पुढील काही दिवस तापमानात चढ-उतार होईल, मात्र थंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात वर्षअखेरीस थंडी कायम आहे.
नवीन वर्षाची सुरुवात कडाक्याच्या थंडीने होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.
पुढील ४ दिवस राज्यभर थंडी टिकून राहणार आहे.

Maharashtra Weather Forecast : उत्तरेतून थंड वारे वाहत असल्याने राज्यात वर्षअखेरीस थंडी कायम आहे, मात्र थंडीचा जोर वाढणार असून नवीन वर्षाची सुरुवात कडाक्याच्या थंडीने होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. कमाल तापमानात देखील वाढ-घट कायम राहण्याची शक्यता आहे.

IMD
Weather Update maharashtra
Maharashtra weather update

